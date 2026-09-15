Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

«Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν πρέπει να το δούμε ως κάτι αυτοτελές, αλλά ως κρίκο σε μια αλυσίδα που συνεχίζεται. Έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των αντεργατικών νόμων που ήδη έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της ΝΔ για τους μισθούς και γενικότερα τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, για το πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο, την αντιδραστική αξιολόγηση», ανέφερε αρχικά στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

«Φυσικά, είναι πλήρως εναρμονισμένο με την απαράδεκτη δικαστική απόφαση του ΣτΕ που έκρινε συνταγματική την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. Και βέβαια εντάσσεται στην προσπάθειά σας, κύριοι της κυβέρνησης, να φτιάξετε ένα κράτος ακόμα πιο αντιδραστικό, ακόμα πιο εχθρικό για τους εργαζόμενους και τον λαό, ώστε να είναι ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικό να προωθεί τις στρατηγικές επιλογές των διαφόρων κυβερνήσεων στην υπηρεσία μεγάλων ομίλων.

Οι βουλευτές του Κόμματός μας έχουν ήδη αποδομήσει την κυβερνητική επιχειρηματολογία σχετικά με το νομοσχέδιο, τόσο στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής, όσο και δω στην Ολομέλεια. Έχουν εξηγήσει πως η ψήφισή του συνεπάγεται την αυτοδίκαιη βαθμολογική υποβάθμιση για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στο δημόσιο. Ενώ η εφαρμογή του θα συνδέσει τη βαθμολογική προαγωγή με την αξιολόγηση του υπαλλήλου σε γενικές και αόριστες “δεξιότητες”.

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για να αντιστοιχηθεί και το μισθολόγιο με το νέο βαθμολόγιο, κάτι που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ήδη κουτσουρεμένες αποδοχές των υπαλλήλων», πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. «Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο εισάγει ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων που δεν θεραπεύει κανένα από τα προβλήματα που έχουν επισημάνει τα συνδικάτα των εργαζομένων. Προβλέπει διαδικασίες ψευδεπίγραφης “αμεροληψίας” και πολλαπλά εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης και των διοικήσεων για μαγειρέματα και πριμοδότηση των αρεστών σε αυτούς.

Η εισαγωγή, μάλιστα, της ψηφιακής κάρτας, ακόμα και με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων, που θα συλλέγει κεντρικά το υπουργείο Εσωτερικών, αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία σχετίζεται, περισσότερο με την κατασταλτική θωράκιση του κράτους, παρά με τα διάφορα προσχήματα που επικαλείστε. Ομολογείτε πάντως, πως με εργαλείο την κάρτα, επιδιώκετε να μειώσετε το «δημοσιονομικό κόστος» του δημοσίου, δηλαδή τις αποδοχές ορισμένων κατηγοριών υπαλλήλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε ότι αφορά, τέλος, στις αλλαγές στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, αυτές σχετίζονται μόνο με την ανάγκη σας για παραγωγή στελεχών που θα υποτάσσονται στην αναμόρφωση του κρατικού μηχανισμού, ώστε να γίνει, αυτός πιο “ευέλικτος”, αποτελεσματικός για τις απαιτήσεις, όμως, του κεφαλαίου και πιο αυταρχικός και εχθρικός απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα», συνέχισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και συνέχισε: «Συνολικά, οι διατάξεις του νομοσχεδίου βρίσκουν απέναντί τους τα σωματεία των εργαζομένων, όπως διαπιστώσαμε και από την ακρόαση των φορέων. Φυσικά αυτό δεν σας πτοεί εσάς, άλλωστε αλλού λογοδοτείτε.

Δεν ξέρουμε αν το έχετε πάρει χαμπάρι, κύριοι της κυβέρνησης, ή αν το αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις που έχετε στα χέρια σας, όχι αυτές που δημοσιεύονται. Επειδή, όμως, εμείς συζητάμε με χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, αγωνιζόμαστε μαζί τους και μας λένε τι σκέφτονται, να σας ενημερώσουμε, ότι μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η οργή τους ξεχειλίζει ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμα και το πιο ευρηματικό επικοινωνιακό τέχνασμα εξαπάτησης έχει κι αυτό τα όριά του. Και η παρούσα κυβέρνηση τα έχει υπερβεί κατά πολύ.

Την παιδαριώδη τακτική που ακολουθείτε, με τα υποτιθέμενα “μέτρα στήριξης”, την έχει πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός. Μήνες πριν από τη ΔΕΘ, με διαρροές στα Μέσα Ενημέρωσης προσπαθείτε να καλλιεργήσετε κλίμα αναμονής και ψεύτικες προσδοκίες.

«Ζαλίζετε», για μήνες ολόκληρους, τον ελληνικό λαό για μέτρα τα οποία όταν θα έρθει η ώρα να εφαρμοστούν, θα τα έχει ήδη εξανεμίσει ο πληθωρισμός που καλπάζει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το πενιχρό επίδομα που υποσχεθήκατε στους εργαζόμενους του Δημοσίου για τα Χριστούγεννα του 2027, τη στιγμή που εσείς -επίσης το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση Τσίπρα- τους έχετε κλέψει 28 ολόκληρους μισθούς από τότε που καταργήθηκαν ο 13ος και 14ος μισθός μέχρι σήμερα.

Σοβαρά, τώρα, περιμένετε να σας πουν κι “ευχαριστώ”; Να πουν “δεν πειράζει, περασμένα ξεχασμένα”;

Βέβαια, δεν παίζετε και μόνοι σας το παιχνίδι αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δεν είπε κουβέντα για τον 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Μόνο για τον 13ο και μάλιστα σταδιακά, “αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια”.

Όμως, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πείρα και μπορούν να καταλάβουν, τι σημαίνει όταν μπαίνουν αυτές οι προϋποθέσεις της περιβόητης “κοστολόγησης”. Πολύ απλά σημαίνουν ότι δεν θα γίνει ποτέ, γιατί τη μία θα προκύπτει το ένα, την άλλη θα προκύπτει το άλλο, δήθεν “απρόβλεπτο” πάντα γεγονός και όλο αυτό θα αναβάλλεται.

Ο κ. Τσίπρας, από την άλλη, στις δικές του εξαγγελίες, δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Μάλλον ισχύει και για την κλοπή τους, το ίδιο που λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: “τι να κάνουμε, τώρα έγινε”. Βγήκε μάλιστα και στέλεχός του, να επιστήσει την προσοχή στη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού, γιατί συμπαρασύρει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και μεγαλώνει το δημοσιονομικό κόστος, είπε.

Τι να πει κανείς; Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει ομάδα επιπέδου «Μπαρτσελόνα» για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση, αλλά τελικά η αντιπαράθεσή του με τον κύριο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του «Βραδυποριακού» με τον «Ταλαιπωριακό». Με τη διαφορά, βέβαια, ότι οι συμπαθείς παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, μαζεύονταν κάθε χρόνο στη Νίκαια και έπαιζαν μπάλα για καλό σκοπό, ενώ τα κόμματα αυτά του κεφαλαίου ανταγωνίζονται σε ένα στημένο παιχνίδι «σούπα», για την κυβερνητική καρέκλα.

Στην αντίπερα όχθη, το ΚΚΕ έχει καταθέσει 9 τροπολογίες και 3 προτάσεις νόμου προς όλες τις κυβερνήσεις, τις τελευταίες, για την πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, καθώς και της 13ης και 14ης σύνταξης. Τις απορρίψατε όλοι μαζί με παρόμοια επιχειρήματα περί “αντοχής της οικονομίας”.

Όμως, εμείς ξέρουμε καλά τι αντέχει και κυρίως τι δεν αντέχει η οικονομία σας και κυρίως τι δεν αντέχει η οικονομία σας.

Αντέχει δισεκατομμύρια επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και για αμφίβολης αποτελεσματικότητας πυραυλικά συστήματα, όπως η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Δεν αντέχει, όμως, δημόσια και δωρεάν παιδεία, ούτε αξιοπρεπείς μισθούς για τους εκπαιδευτικούς που μορφώνουν τα παιδιά μας, οι οποίοι αναγκάζονται να κοιμούνται σε κάμπινγκ ή ακόμα και σε πάρκινγκ αυτοκινήτων. Το ίδιο συμβαίνει για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στους δήμους, στις περιφέρειες, στα υπουργεία κι αλλού.

Όλοι μαζί, τα κόμματα που κυβερνήσατε, εκτός από την κατάργηση ή τη διατήρηση της κατάργησης του 13ου και 14ου μισθού, χρησιμοποιήσατε τσεκούρι και για τις υπόλοιπες αποδοχές. Παγώσατε και κρατάτε παγωμένο ένα μισθολογικό κλιμάκιο που μεταφράζεται σε χιλιάδες ευρώ για κάθε δημόσιο υπάλληλο.

Επιβάλλατε και διατηρήσατε την εισφορά για την ανεργία, ως χαράτσι στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, λες κι ευθύνονται αυτοί για την ανεργία κι όχι οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι που απολύουν, όταν κρίνουν ότι με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουν τα δικά τους κέρδη.

Και βέβαια, όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο -να τον χαίρεστε- αυτές τις εισφορές, όπως και τις αντίστοιχες εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων, σχεδιάζετε να τις δώσετε πεσκέσι στην εργοδοσία, λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας. Γιατί, λέτε, ότι το επίδομα ανεργίας δεν υπάρχει λόγος να διαρκεί πάνω από δύο μήνες.

Οι δύο μήνες, βέβαια, δεν καλύπτουν ούτε το διάστημα της ανεργίας των αναπληρωτών καθηγητών εκπαιδευτικών, αλλά σε ποιον να τα εξηγήσουμε αυτά, αφού εσείς ζείτε στον δικό σας πλανήτη. Έννοια σας, όμως, και θα σας τα εξηγήσουν οι εργαζόμενοι που μας ακούν εκεί έξω.

Τι άλλο κάνατε; Εκτινάξατε το ποσοστό των συμβασιούχων στο δημόσιο, την ίδια στιγμή που οι όμιλοι και οι κάθε λογής εργολάβοι απολαμβάνουν τη μονιμότητά τους στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων που ψήφισε η κυβέρνηση, για να ενισχύσει αυτό το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς, για να ποινικοποιήσει την πολιτική και συνδικαλιστική δράση, με στόχο να προχωράει η αντιλαϊκή πολιτική “άνευ αντιρρήσεως”, πάτησε στον αντιδραστικό Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα που διατήρησαν σε ισχύ όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα.

Και βέβαια, αυτός ο αυταρχισμός συμβαδίζει χέρι-χέρι με την αντιδραστική αξιολόγηση και τη στοχοθεσία, που - με διάφορες παραλλαγές – όλοι σας στηρίζετε. Θέλετε να μετατρέψετε τους δημόσιους υπαλλήλους σε πειθήνια όργανα εφαρμογής της εξειδίκευσης κατά κλάδο της αντιλαϊκής πολιτικής, των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών.

Αυτό που χρειάζεται, όμως, η παιδεία, η υγεία, η πολιτική προστασία είναι χρηματοδότηση για μαζικούς διορισμούς καθηγητών, δασκάλων, γιατρών, πυροσβεστών, που θα δουλεύουν αξιοπρεπώς, είναι σύγχρονες κτηριακές υποδομές και εξοπλισμός. Όλα αυτά πάτε να τα προσπεράσετε και να μεταφέρετε την ευθύνη για όλα τα κακώς κείμενα του κράτους στους δημόσιους υπαλλήλους. Να φταίει πάντα ο υπάλληλος ή έστω και ο προϊστάμενος, ποτέ όμως η κυβερνητική πολιτική.

Και ποιοι μιλάνε για αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων; Αυτοί που στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κυνηγούσαν και έλεγαν “κακά σπυριά” όσους υπαλλήλους θέλησαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη ρεμούλα, τη δυσωδία, την οποία η ΝΔ - στην καλύτερη περίπτωση – υπέθαλπε. Καταλάβαμε, λοιπόν, τι σόι αξιολόγηση θέλετε να κάνετε».

{https://www.youtube.com/watch?v=WIkR1Q3Iw-o}