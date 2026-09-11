«Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, μαχητικότητας και αποτελεσματικότητας. Συνεχίστε. Θα είμαστε μαζί σας και μπροστά παντού. Όλοι μαζί θα κερδίσουμε» το μήνυμα Κουτσούμπα από τη Λάρυμνα.

Με τη φράση «σύντροφοι και συναγωνιστές απ' τα ΛΑΡΚΟχώρια και την ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας» ξεκίνησε ο γ.γ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας την ομιλία του στην παραλία της Λάρυμνας, σε συγκέντρωση, με θέμα: «Δύο χρόνια από το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Συνεχίζουμε τον αγώνα για τη ζωή μας με το ΚΚΕ μπροστά».

«Θα μας επιτρέψετε να πούμε ότι εδώ το ΚΚΕ δεν νιώθει μουσαφίρης. Νιώθουμε περηφάνια που συμβάλλαμε με όλες τις δυνάμεις μας για να γραφτούν νέες ηρωικές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος. Σήμερα, ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και της περιοχής, η αντοχή που δείχνει, αποτελεί “πηγή” συμπερασμάτων, “πλοηγός” νέων αγώνων. Αποτελεί “φάρο” αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας, πηγή μελέτης και διδαγμάτων για το εργατικό και λαϊκό κίνημα όλης της χώρας. Μπορεί ως πρωτοπόροι σεμνοί αγωνιστές, μέσα στη “φωτιά και το σίδερο” της ταξικής αναμέτρησης που δίνετε καθημερινά, να μην έχετε συνειδητοποιήσει τι έχετε καταφέρει και τι ελπιδοφόρο μήνυμα έχετε στείλει, τι μήνυμα αποτελεί ο αγώνας σας για το εργατικό λαϊκό κίνημα της χώρας μας.

Όμως σας μεταφέρουμε με κάθε ειλικρίνεια: είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, μαχητικότητας και αποτελεσματικότητας. Συνεχίστε. Θα είμαστε μαζί σας και μπροστά παντού. Όλοι μαζί θα κερδίσουμε» είπε οι αγώνες που ξεφεύγουν από τα “όρια” μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου, αγκαλιάζονται και γίνονται υπόθεση μεγάλων τμημάτων του λαού, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα και απάντηση στο ερώτημα “ποιο κίνημα και με ποια γραμμή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις μεγάλες ανατροπές;» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Τέτοιος είναι ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ», συνέχισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «των πυρόπληκτων της Εύβοιας, των αγροτών, του εργατικού-λαϊκού κινήματος για το έγκλημα των Τεμπών και τις αιτίες του, οι αγώνες των υγειονομικών, των λιμενεργατών, των μεταλλωρύχων της Χαλκιδικής… Και ο κατάλογος των σύγχρονων αγώνων δεν έχει τέλος. Ένας κατάλογος και αισιοδοξίας, που απαντά στη λογική και το δόγμα του “τίποτα δεν γίνεται”, δόγμα που ύπουλα διοχετεύει η ίδια η εργοδοσία, τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα και τα κόμματά τους. Το “δεν αλλάζει τίποτα” όπως λένε, το ακολουθεί το “αφήστε τους αγώνες και ψηφίστε τους άλλους”… Δεν λένε όμως και την αλήθεια, ότι τελικά και οι αυτοί οι άλλοι ιδρώνουν τη φανέλα για την ανταγωνιστικότητα του μεγάλου κεφαλαίου και μόνο, για τα κέρδη του και τους σχεδιασμούς του και όχι για τους εργάτες και τον λαό. Οι αγώνες, όμως που αναπτύσσονται έχουν αποφέρει καρπούς. Έχουν συμβάλει στην αλλαγή συσχετισμών δυνάμεων, στα βήματα που έχουνε μετρηθεί στην ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, στην κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, τις κυβερνήσεις τους, τα κόμματά τους, την ΕΕ. Αυτοί οι αγώνες έχουν συνώνυμο την αλληλεγγύη. Διευρύνονται και κάνουμε τα πάντα για να φουντώσουν, για να πάρει “σάρκα και οστά” αυτό που λέμε το “ποτάμι δεν γυρίζει πίσω”».

Συνέχισε λέγοντας πως «φυσικά το σύστημα παίρνει τα μέτρα του. Όπως, για παράδειγμα, επιχειρώντας να “εξαφανίσει” τους δεκάδες χιλιάδες εργάτες, αγρότες, νέους και νέες, επαγγελματίες που διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη, λες και δεν υπήρξαν εκεί, την ημέρα της ομιλίας του Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι σίγουρο ότι η εικόνα των δεκάδων χιλιάδων που διαδήλωναν, χάλασε τη μόστρα των κυβερνητικών εξαγγελιών στη Θεσσαλονίκη. Και τι εξαγγελίες! Βάλθηκαν να πείσουν τον λαό ότι ο ήλιος ανατέλλει από τη Δύση! Φτάνουν στο σημείο να παρουσιάζουν σαν φοβερή εξαγγελία τον οικογενειακό “κουμπαρά”, τη στιγμή που οι μισθοί δεν φτάνουν για τον μήνα εξαιτίας των μεγάλων εξόδων της οικογένειας, όπως είναι οι παιδικές δραστηριότητες που έχουν παραδοθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Κουμπαράς θράσους από την κυβέρνηση! Είναι εκτός τόπου και χρόνου το αφήγημα ότι “αν μεγαλώσει η πίτα θα χορτάσει κι ο λαός”. Δεν έχει σημασία αν το επιστρατεύει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ. Σημασία έχει ότι πρόκειται για μύθο όσον αφορά τα λαϊκά συμφέροντα. Γιατί η πίτα, δηλαδή τα κέρδη των λίγων -γιατί γι αυτά μιλάνε- μεγαλώνει από την εκμετάλλευση, την εντατικοποίηση της δουλειάς, τα 13ωρα, τους καθηλωμένους μισθούς αλλά και την ακρίβεια που τροφοδοτεί ρεκόρ κερδοφορίας για μεγάλους ομίλους. Η πίτα των κρατικών εσόδων, επίσης, μεγαλώνει βγάζοντας από τη μύγα ξύγκι, λεηλατώντας μέσω της φορολογίας το εισόδημα των επαγγελματιών, των φτωχών αγροτών, των εργαζομένων. Και αφήνοντας στο απυρόβλητο αυτούς που ούτε ξέρουν τι έχουν, ούτε πού το έχουν!»

Οι αριθμοί

Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους, πρόσθεσε ο Δημήτρης Κουτσούμοπας και παράθεσε σχετικά «Οι συνολικοί φόροι ξεπερνούν τα 74 δισ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα μόνο για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ.! Από αυτά βρέθηκαν μόνο 2,2 δισ. ευρώ να επιστραφούν ως “μέρισμα” -έτσι το λένε- στον λαό. Τα υπόλοιπα είναι δεσμευμένα για να στηρίξουν μόνο μεγάλους επιχειρηματίες, μεγάλους ομίλους. Και προφανώς ένα άλλο τμήμα για εξοπλισμούς που βάζουν τη χώρα πιο βαθιά στον πόλεμο, όπως τα 3,5 δισ. της “Ασπίδας του Αχιλλέα”, του ισραηλινού συστήματος, για το οποίο η κυβέρνηση μασάει τα λόγια της όσον αφορά ένα κρίσιμο ζήτημα: Αν θα μπορούν να έχουν τον χειρισμό του, τη διοίκηση και τον έλεγχο οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή όχι. Οι σύμμαχοι τους πάντως, οι αξιωματούχοι του κράτους δολοφόνου λένε ότι αυτό τον καθοριστικό ρόλο θα μπορούν να τον παίζουν μόνο οι Ισραηλινοί! Κι ας προσπαθούν τώρα να το μαζέψουν μετά από το σάλο που προκλήθηκε. Ο λαός ματώνει για τους πολεμικούς εξοπλισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, ματώνει και πληρώνει και για τα κέρδη και τα επενδυτικά σχέδια των λίγων ομίλων. Δηλαδή, όλων αυτών που φοροαπαλλάσσονται, που διατηρούν το προνόμιο να έχουν αναβαλλόμενη φορολογία -δηλαδή να μην πληρώνουν ποτέ-, από αυτούς που ταΐζονται διαρκώς με χρήματα του ελληνικού λαού και των άλλων ευρωπαϊκών λαών για να χρηματοδοτούν τις μπίζνες τους για την κερδοφορία τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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»Άλλωστε, ο πόλεμος για το σημερινό σύστημα είναι τρόπος για να υφίσταται. Βγαίνουν τα μαχαίρια για να μοιραστούν ξανά εδάφη, αγορές, δρόμοι μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, δηλαδή για να μοιραστούν πάλι κέρδη. Σε αυτή τη μοιρασιά έχει ριχτεί και η άρχουσα τάξη της χώρας μας. Για τα δικά της συμφέροντα στέλνονται Patriot στη Σαουδική Αραβία, φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, εξοπλισμοί στον Ζελένσκι. Ακόμα και η προμήθεια του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας έγινε με στόχο να είναι αποδεσμευμένα από το Αιγαίο μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας για να στέλνονται όπου διατάζει το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι και τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών. Για όλα αυτά τα ζητήματα δεν θα γίνει – και βλέπετε ότι δε γίνεται - καμία αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης. Όχι γιατί δεν έχουν τι να πουν, αλλά γιατί αυτό που έχουν να πουν είναι πάνω-κάτω το ίδιο. Στηρίζουν την πολεμική οικονομία για τη γενικευμένη πολεμική προετοιμασία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουν τους εξοπλισμούς που ρίχνουν τη χώρα μας πιο βαθιά στους πολέμους. Στηρίζουν τη λειτουργία αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα μας, βάσεις που αποτελούν στόχους στρατιωτικών αντιποίνων, όπως έχουν ομολογήσει και η Ρωσία και το Ιράν. Στηρίζουν τη συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ που ευθύνεται για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Στηρίζουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και όλα τα βρώμικα σχέδια των ιμπεριαλιστών. Μάλιστα, τα στηρίζουν με τα ίδια προσχήματα, επιστρατεύοντας πάλι τους ίδιους μύθους. Όπως, ότι έχουμε ισχυρούς συμμάχους κρύβοντας ότι με αμερικανοΝΑΤΟϊκές πλάτες η Τουρκία κλιμακώνει τις απαράδεκτες διεκδικήσεις, αφού κριτήριο των ευρωατλαντικών είναι να αποδυναμώσουν τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία και την Κίνα. Τώρα αναγορεύουν σε μέγα προστάτη και εγγυητή για την ασφάλεια το Ισραήλ, χωρίς καμία ντροπή! Καμία εγγύηση σε κανέναν λαό δεν προσφέρουν οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πρόσθεσε πως «με την πληγή της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο ανοιχτή, τι να προσφέρει η συμμαχία με ένα κράτος που κατέχει εδάφη τριών γειτονικών του κρατών; Στην πράξη αποδεικνύεται ότι η εμπλοκή στα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ εμπλέκει τον λαό περισσότερο σε επικίνδυνες διεργασίες, όπως πχ η εξελισσόμενη σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ. Πώς δικαιολογούνται αυτές οι μεγαλοστομίες για το Ισραήλ, όταν μόλις λίγες ημέρες πριν, μία άλλη σύμμαχος των ελληνικών κυβερνήσεων, η Σαουδική Αραβία συνυπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία, η οποία μάλιστα προβλέπει και αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης; Ρητορικό το ερώτημα… Και γι αυτό το “ισλαμικό ΝΑΤΟ”. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, τα κόμματα του πολέμου και τους “συμμάχους” τους. Η ιστορία και η σύγχρονη πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι αυτοί για θεό τους έχουν τα κέρδη των λίγων και δεν διστάζουν να βουτήξουν τους λαούς στο αίμα και τη δυστυχία για τους σκοπούς τους. Τώρα περισσότερο από ποτέ να δυναμώσει η πάλη του ελληνικού λαού για να απεμπλακεί η χώρα μας από το μακελειό και τους πολέμους!»

Κατά ΝΔ και αντιπολίτευσης

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέχισε την επίθεση στην κυβένρηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας πως «Το πεδίο των κοινών δεσμεύσεων της ΝΔ και των άλλων κομμάτων, παλιών και καινούριων, έχει κι άλλα. Όπως η περιβόητη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη “σταθερότητα” όμως δεν χωράνε οι απαιτήσεις του λαού για συντάξεις και μισθούς, για μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας, για ουσιαστική ανακούφιση από την φοροληστεία, για μέτρα στήριξης της παιδείας, της υγείας, των κοινωνικών παροχών. Χωράνε, όμως, ρήτρες διαφυγής για τους ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας και της ενέργειας. Δεν υπάρχει κόφτης στη μάσα, όταν πρόκειται το κρατικό χρήμα να πάει σε μονοπώλια της πολεμικής βιομηχανίας και της ενέργειας. Αυτή είναι η περιβόητη κανονικότητα της ΕΕ. Για αυτό και η όποια ελάφρυνση για τον λαό απαιτεί σύγκρουση με αυτό το πλαίσιο που το θεωρεί δεδομένο η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι άλλοι».

Κατά Τσίπρα

«Για το κόμμα Τσίπρα, επίσης, η δημοσιονομική σταθερότητα λέει ότι πρέπει να τηρείται “με θρησκευτική ευλάβεια”. Έτσι επί λέξει δηλώνουν τα στελέχη του. Και αφού συμφωνούν ότι και “τα δικά μας, δικά τους” μετά βγάζουν τις μεζούρες της κοστολόγησης, για να κόβουν ο,τι αφορά τις ανάγκες του λαού. Η αλήθεια είναι όμως ότι το ίδιο το σύστημα του κέρδους κοστίζει ακριβά στον λαό, στη ζωή του και τα δικαιώματά του. Του κοστίζει να δίνει, για παράδειγμα, το 5% του ΑΕΠ, 7,5 δισ. για εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Το κόστος για τον λαό εκτινάσσεται από την πολιτική της απολιγνιτοποίησης και της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, που τροφοδοτεί με αμύθητα κέρδη τους ενεργειακούς κολοσσούς. Κόστος για τον λαό είναι η πολιτική της εμπορευματοποίησης της Παιδείας. Κόστος για τον λαό, που γεννά εγκλήματα, όπως αυτό των Τεμπών, είναι η πολιτική της ιδιωτικοποίησης των μεταφορών.

»Αφού υλοποιούν όλα αυτά, μετά σάς λένε εδώ, ότι δεν αντέχει η οικονομία για να αναβαθμιστεί το ιατρείο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, να ανοίξει το πολυϊατρείο στην Μαλεσίνα, να σταματήσει η απαξίωση και υποβάθμιση του ΕΣΥ. Σας λένε ότι δεν αντέχει η οικονομία γι’ αυτά. Όποτε απαιτείτε υποδομές για να ζήσετε με τις οικογένειές σας εδώ, στην περιοχή της Λοκρίδας, σας λένε ότι δεν υπάρχει σάλιο. Με την ίδια ευκολία μετά αρχίζουν και τα μεγάλα λόγια για το δημογραφικό, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν γιατί ερημώνει η ύπαιθρος. Τόση φαιδρότητα!» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Επτά χρόνοα από το έγκλημα της ΛΑΡΚΟ

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, πρόσθεσε στην συνέχεια της ομιλίας του πως «Τις συνέπειες της πολιτικής του κέρδους και των κοστολογημένων προγραμμάτων τις έχετε ζήσει στο πετσί σας για τα καλά εδώ. Τον Φλεβάρη που έρχεται θα κλείσει 7 χρόνια ο αγώνας ενάντια στο έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ. Τότε, η ΝΔ, οι βουλευτές και υπουργοί της, όπως οι κ. Σταϊκούρας και κ. Οικονόμου, που τα προηγούμενα χρόνια έφτιαξαν καριέρες στις πλάτες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, με ειρωνεία και κυνισμό έλεγαν, ότι “αυτός ο αγώνας θα ξεφουσκώσει”, ότι “σε 6 μήνες θα μας λένε και ευχαριστώ που θα κάνουμε την περιοχή μικρό Παρίσι”. Ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές τους, όπως ο κ. Σαρακιώτης, έλεγαν ότι “το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ οφείλεται στην κακοδιαχείριση των κυβερνήσεων της ΝΔ” και μιλούσαν για “αποβιομηχάνιση”, συγκαλύπτοντας τον σχεδιασμό του κεφαλαίου και τις κατευθύνσεις της ΕΕ για “πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή μετάβαση” που και εκείνοι ως κυβέρνηση συνδιαμόρφωσαν, ψήφισαν και υπηρέτησαν. Στο ίδιο μοτίβο βέβαια είναι όλοι τους και ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου.

»Όλοι είπαν μεγάλα λόγια συμπαράστασης, αλλά ούτε μια πρωτοβουλία δεν πήραν που να στηρίζει πραγματικά τον αγώνα των εργαζομένων και να αναδεικνύει τις πραγματικές ευθύνες, αλλά και τις δυνατότητες και την προοπτική. Καμία στήριξη στις προτάσεις νόμου στις πρωτοβουλίες που πήρε το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή. Καμία στήριξη από τις δυνάμεις τους στην ΓΣΕΕ. Περιορίστηκαν σε γενικές καταγγελίες και λόγια χωρίς περιεχόμενο, σε ερωτήσεις στη Βουλή που αφορούσαν μόνο την αποκατάσταση των απολυμένων και αυτές χωρίς καν να κινητοποιούν τις δυνάμεις τους. Επί της ουσίας, κατ’ εντολή του κεφαλαίου, ”μούγκα” για το μέλλον και την ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ και φυσικά την κασέτα ότι “δεν γίνεται τίποτα με τους αγώνες”.

»Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή δήλωσε στη ΝΔ ότι “δεν θα τη βγάλει καθαρή με το εργατικό κίνημα της ΛΑΡΚΟ, θα έρθουν τα πάνω κάτω”. Δεσμευτήκαμε απέναντι σας, ανοιχτά και καθαρά ότι θα δώσουμε τη μάχη χέρι-χέρι. Τέτοιες δεσμεύσεις έχει το ΚΚΕ και τις τηρεί. Τις τηρήσαμε μαζί! Το ειρωνικό γελάκι των τότε υπουργών της κυβέρνησης απέναντι στους εργάτες της ΛΑΡΚΟ και τις οικογένειες τους το πλήρωσαν πολύ ακριβά. Τα ανεξόφλητα γραμμάτια μπροστά τους είναι “Κυριακή κοντή γιορτή”.

Πρόσθεσε ακόμα πως «δεν πέρασε ούτε η μοιρολατρία των άλλων αστικών κομμάτων. Δεν ήταν δυνατόν να χωρέσουν οι ανάγκες των απολυμένων στις υποσχέσεις αναμονής μιας άλλης κυβέρνησης που επί της αρχής έχει συμφωνήσει στα “κοστολογημένα” προγράμματα δημοσιονομικής πειθαρχίας, στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας με νέα μοντέλα βιομηχανικής ανασυγκρότησης», σε όλα αυτά δηλαδή που εξυπηρετούν τα κέρδη των μεγάλων ομίλων.

Μαζί δώσαμε μεγάλο αγώνα και “με το σπαθί μας” κερδίσαμε ό,τι σήμερα κρατά ζωντανό αυτόν τον τόπο. Συνεχίζουμε…

»Τα νέα σχέδια για την αξιοποίηση της ΛΑΡΚΟ που ετοιμάζονται, σας βρίσκουν οργανωμένους, πιο έμπειρους, δυνατούς και με πολλούς συμμάχους. Μαζί θα δώσουμε και τις επόμενες μάχες. Για να σταματήσει η απαξίωση και το πλιάτσικο. Για να υπάρξει σχέδιο ουσιαστικής επισκευής, ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού, ασφαλούς επαναλειτουργίας με την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Για να γυρίσουν στη ΛΑΡΚΟ όσοι απολυμένοι σήμερα εργάζονται στα προγράμματα της ΔΥΠΑ και στις φάμπρικες μεγάλων ομίλων δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους. Για να καταβληθεί ο κλεμμένος μόχθος από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η σταθερή εργασία μέχρι τη συνταξιοδότηση. Να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και να καταβληθούν τα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας με τα αναδρομικά, όπως προκύπτουν από τις αιτήσεις των δικαιούχων στους φορείς που εργάζονται. Δεν είναι τίποτα περασμένο-ξεχασμένο!».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε να «ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και να υπάρξουν συγκροτημένα συλλογικά δικαιώματα, με αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινα ωράρια, μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Να εξασφαλιστεί η παραμονή στα σπίτια των οικισμών και να παρθούν μέτρα συντήρησης των κατοικιών. Οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ που σήμερα είναι διάσπαρτοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, το σωματείο τους, τα ταξικά σωματεία και Εργατικά Κέντρα της Στερεάς, με σχέδιο και μέθοδο μπορούν να συμβάλουν στην ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της συνδικαλιστικής οργάνωσης της εργατικής τάξης και την απόσπαση νέων κατακτήσεων που θα δώσουν ανάσα στη δυσφορία των μεγάλων καθημερινών προβλημάτων. Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε νέους αγροτικούς συλλόγους. Με καθημερινή δράση, με τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και τα ειδικά ζητήματα που απασχολούν και καίνε τους αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Λοκρίδας που έχουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ και την άρνηση του κράτους να αποζημιώσει τις καταστροφές στις καλλιέργειές τους από το χαλάζι του καλοκαιριού.

»Είναι έγκλημα, οι κάτοικοι να μην έχουν επαρκές νερό, οι ελαιώνες και τα αμπέλια να ξεραίνονται, τα αγροτεμάχια να μένουν χέρσα, οι ελαιοπαραγωγοί και οι μικροί καλλιεργητές να μην έχουν εισόδημα και οι πηγές της Λάρυμνας, που μπορούν με τα κατάλληλα έργα να καλύψουν την ύδρευση και άρδευση όλης της περιοχής Λάρυμνας, Μαρτίνου και Μαλεσίνας να είναι εγκαταλελειμμένες. Με συνέπεια, χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού να καταναλώνονται από τα ακαθάριστα καλάμια και άλλα τόσα να καταλήγουν στη θάλασσα. Την ίδια στιγμή τα δίκτυα ύδρευσης είναι σουρωτήρι. Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει μπει σε λειτουργία το καινούριο αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή του Βερώτα. Με πρόσχημα το μεγάλο κόστος ενέργειας εγκαταλείφθηκε και λεηλατήθηκε το αρδευτικό και στον υπόλοιπο ελαιώνα της Λάρυμνας.

»Την ίδια στιγμή, στην ευρύτερη περιοχή παράγονται χιλιάδες MW από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. 20 μόνο από αυτά τα χιλιάδες MW επαρκούσαν να τροφοδοτούν όλο τον χρόνο μια μονάδα άντλησης των αναξιοποίητων υδάτινων πόρων της περιοχής και με δεξαμενές αποθήκευσης στα γύρω βουνά να εξασφαλίσουν φθηνή ύδρευση σε κάθε πιθαμή γης της περιοχής. Από την Τσούκα μέχρι τα παραλιακά αγροκτήματα της Λάρυμνας, της Μαλεσίνας, του Θεολόγου και του Προσκυνά. Μαζί θα αναδείξουμε και θα διεκδικήσουμε τα αιτήματα των μικρών καταστημάτων και ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν να αντιμετωπίσουν διαρκώς φορολογικούς κόφτες, ψηφιακή γραφειοκρατία και αναδουλειά, αφού το λαϊκό εισόδημα το τρώνε οι λογαριασμοί και οι ανατιμήσεις.

»Με τη συμμαχία εργατών, αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών, νεολαίας και συνταξιούχων της περιοχής, ενοποιημένοι και συντονισμένοι σε πανελλαδικό επίπεδο θα διεκδικήσουμε: Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία, 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη. Όχι άλλα λεφτά για εξοπλιστικά, δαπάνες και προετοιμασία γενικευμένου μακελειού. Απεμπλοκή της χώρας μας από τα πολεμικά σχέδια και επιχειρήσεις. Κανένας φαντάρος εκτός συνόρων. Να φύγουν από τη χώρα μας οι βάσεις θανάτου, που αποτελούν ορμητήρια πολέμων και μαγνήτη αντιποίνων. Μαζί θα αναπτύξουμε συλλογικές πρωτοβουλίες ενάντια στην υποκουλτούρα και τη βία, τα ναρκωτικά, τον τζόγο και κάθε λογής εξάρτηση. Γιατί η ζωή που μας σερβίρουν και τα πρότυπα που προωθούν έχουν ενσωματωμένα την μπόχα του εκμεταλλευτικού συστήματος με τους κινδύνους που την ακολουθούν. Δημιουργώντας αξίες και αγωνιστικά αντισώματα στην σαπίλα και την βαρβαρότητα με την οποία μας βομβαρδίζουν, πρωτοστατώντας σε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, πολιτισμού, πραγματικής ψυχαγωγίας. Μαζί θα διεκδικήσουμε έργα υποδομής για την ασφάλεια της ζωής στην καθημερινότητα. Η Λοκρίδα είναι χαρακτηρισμένη σεισμογενής περιοχή και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ούτε καν έλεγχοι αντισεισμικής θωράκισης στα σχολεία και τα δημόσια κτίρια συνάθροισης.

»Κάθε χρόνο περιοχές το καλοκαίρι καίγονται και το χειμώνα πνίγονται και δεν υπάρχουν ούτε καν σχέδια έργων ολοκληρωμένης αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, οι ελλείψεις στην πυροσβεστική και τα δασαρχεία ξεκινούν από το ανεπαρκές προσωπικό και επεκτείνονται και στον εξοπλισμό τους με κατάλληλα μέσα. Οι κυβερνήσεις φυσικά έχουν βρει την καραμέλα της “κλιματικής αλλαγής” και την επιστρατεύουν επί παντός επιστητού λες και έπρεπε ο “καιρός” να κάνει προσλήψεις και να σχεδιάζει την πρόληψη».

»Η τεράστια εμπειρία της περιοχής δεν αφήνει περιθώρια αυταπατών και αναμονής» υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η εργατική τάξη στα χωριά γύρω από τη ΛΑΡΚΟ γνώρισαν τι σημαίνει “βιομηχανική ανασυγκρότηση” από την εποχή που δόθηκε στον Μποδοσάκη “γη και ύδωρ” και μετέτρεψε την περιοχή από αγροτική σε βιομηχανική. Την ώρα που ο Μποδοσάκης τότε έβγαζε δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο, οι φτωχοί αγρότες της περιοχής είχαν μετατραπεί σε εργάτες και οι συνθήκες που ζούσαν δεν ήταν ανάλογες των κερδών. Για να κερδίσουν μία αξιοπρεπή αύξηση στο μεροκάματο, χρειάστηκε να κάνουν δύο μεγάλες απεργίες. Μια 60 ημερών, τη δεκαετία του ‘60, που την έσπασε η εργοδοσία με τους μηχανισμούς της και μία το 1977. Τότε οι εργάτες της περιοχής αντάμωσαν με το ΚΚΕ. Η απεργία κράτησε 110 ημέρες και έληξε με την μεγάλη νίκη των εργατών.

»Από τότε έως σήμερα, η εργατική τάξη της περιοχής γνώρισε τι σημαίνει να διοικεί μία επιχείρηση πότε ο ίδιος ο καπιταλιστής, πότε το κράτος των καπιταλιστών. Την εποχή που ο Μποδοσάκης εγκατέλειψε τη ΛΑΡΚΟ υπερχρεωμένη, η εργατική τάξη της περιοχής γνώρισε “τη δεύτερη βιομηχανική ανασυγκρότηση”. Την πρώτη εκκαθάριση και απολύσεις από την κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ. Τώρα γνώρισε και βιώνει την τρίτη “βιομηχανική ανασυγκρότηση”, στα πλαίσια της “πράσινης ανάπτυξης και μετάβασης”. Το καπιταλιστικό κράτος εγκατέλειψε την ΛΑΡΚΟ, την έκλεισε και προώθησε δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις ΑΠΕ στην περιοχή. Δεν αποκλείεται το “νέο σχέδιο για τη ΛΑΡΚΟ” να είναι τελικά η 4η βιομηχανική ανασυγκρότηση, τώρα όμως στο όνομα της ανάπτυξης της “πολεμικής οικονομίας και πολεμικής προετοιμασίας”. Για αυτό ακριβώς τον λόγο και η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ είναι και η μοναδική που μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής στο σύνολο τους.

Το όραμα του ΚΚΕ είναι τόσο η ΛΑΡΚΟ, όσο και οι υπόλοιπες παραγωγικές δυνατότητές, να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας που θα υπηρετεί την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών. Το ΚΚΕ έχει πρόταση και σχέδιο για την Ελλάδα της λαϊκής ευημερίας, του σοσιαλισμού για αυτό και μπορεί μαχητικά να υπερασπίζεται τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, να οργανώνει την πάλη με γραμμή πραγματικής ανατροπής και όχι να εγκλωβίζει τη δυσαρέσκεια, αλλά ακόμα και τις διεκδικήσεις μέσα στα ασφυχτικά πλαίσια του συστήματος, βαφτίζοντας ως “ανατροπή” μια αλλαγή στα υπουργεία και τις καρέκλες. Χόρτασε ο λαός από τέτοιες δήθεν αλλαγές. Το σύστημα προβληματίζεται και παίζει τα χαρτιά του προκειμένου να ανακοπεί το ρεύμα αμφισβήτησης της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής.

»Γι’ αυτό τα μεγάλα συμφέροντα σήκωσαν από τον πάγκο τον Τσίπρα. Υπηρέτησε το σύστημα ως κυβέρνηση όταν επιλέχθηκε για τη βρώμικη δουλειά που δεν μπορούσαν να βγάλουν τότε σε πέρας η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό οι τσακωμοί τους εξαντλούνται στο ποιος μπορεί να εγγυηθεί καλύτερα την αντιλαϊκή σταθερότητα. Δηλαδή την πολιτική που φέρνει αστάθεια στον λαό, ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, πολεμικούς προϋπολογισμούς και εμπλοκή Ο λαός έχει κάθε συμφέρον να αποδυναμώσει αυτή την “σταθερότητα”, να βάλει δύσκολα στη σημερινή και σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έχει κάθε συμφέρον να ανοίξει τον μόνο δρόμο που υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα και αυτός είναι ο δρόμος της ανατροπής, με το ΚΚΕ μπροστά! Η οργή μπορεί να βρει στόχο αν συναντηθεί με το ΚΚΕ, την πρόταση εξουσίας που καταθέτουμε στην εργατική τάξη και όλο τον λαό, την καθημερινή πάλη ενάντια στις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής, ενάντια στις προτεραιότητες του κεφαλαίου, στις ιεραρχήσεις του σημερινού εχθρικού, αντιλαϊκού κράτους που υπηρέτησαν και υπηρετούν οι κυβερνήσεις.

»Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίον μπορούν να αξιοποιηθούν σχεδιασμένα και πανελλαδικά όλες οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας με κριτήριο την εξασφάλιση της λαϊκής ευημερίας, την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών και λαϊκών αναγκών. Είναι ο δρόμος της κοινωνικοποίησης των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής. Είναι ο δρόμος που απεγκλωβίζει τον λαό και την χώρα από τις δεσμεύσεις στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Εργοστάσια, μεταλλεία, ορυχεία και όλος ο πλούτος θα βρίσκεται στα χέρια του εργαζόμενου λαού, ο οποίος θα μπορεί να αποφασίζει και να τον διαχειρίζεται με βάση τις ανάγκες του. Ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός θα προβλέπει τις ανάγκες παραγωγής και τις ανάγκες του λαού σε προϊόντα. Θα αποφασίζει τι θα παραχθεί, πού, πόσο, με κριτήρια τη μέγιστη κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και τη διεύρυνση όλων των κλάδων της οικονομίας.

»Η κοινωνική ιδιοκτησία, κάτω από ενιαίο επιστημονικό κεντρικό σχέδιο, θα επιτρέψει τεράστια άλματα στην παραγωγή. Οι εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές θα αξιοποιηθούν με πολύ πιο ωφέλιμο τρόπο για το σύνολο της οικονομίας. Τη ΛΑΡΚΟ σήμερα την έχουν σταματημένη και μπορεί και να την κλείσουν, ενώ θα μπορούσαν να εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι. Θα μπορούσαν εδώ να παράγονται από οικιακές συσκευές και νοσοκομειακός εξοπλισμός, έως δεξαμενές αποθήκευσης υγρών και στερεών τροφίμων, αγωγοί μεταφοράς και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, εργαλειομηχανές βιομηχανίας, αγροτικός εξοπλισμός, σκελετοί κατασκευών υψηλής αντοχής, μπαταρίες, να τροφοδοτεί πρώτη ύλη στη ναυπήγηση, στην αεροναυπηγική, στην αυτοκινητοβιομηχανία και αλλού. Η σκουριά έπεφτε στην θάλασσα, ενώ θα έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες της αστικής, επαρχιακής και αγροτικής οδοποιίας. Τα ζεστά ύδατα του εργοστασίου έπεφταν στη θάλασσα, ενώ θα έπρεπε να αξιοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών οικιακής θέρμανσης και μεγάλων θερμοκηπιακών μονάδων στην κατεύθυνση παραγωγής φθηνών και ποιοτικών προϊόντων.

»Στην κοινωνία και τη διακυβέρνηση που προτείνει το ΚΚΕ κριτήριο της παραγωγής θα είναι μόνο οι κοινωνικές ανάγκες. Οι ΑΠΕ που σήμερα για πολλές ώρες την ημέρα τις σταματούν, γιατί πέφτει η τιμή του ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας, σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας, θα αξιοποιούνται σχεδιασμένα, με προστασία του φυσικού πλούτου κάθε περιοχής, για φθηνή επαρκή παροχή ενέργειας στα λαϊκά νοικοκυριά, για την αυτάρκεια στην ενέργεια που απαιτείται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, στις μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή. Οι όροι εργασίας σε κάθε κλάδο θα μπορούν να δομηθούν με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες. Ο χρόνος εργασίας θα μειώνεται με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων που παρέχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων, θα μπαίνουν σε πρώτη προτεραιότητα, δίνοντας ώθηση στον ελεύθερο χρόνο και την ψυχαγωγία των εργαζόμενων. Η διεύρυνση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων θα συμβάλει στην ουσιαστική συμμετοχή τους στον έλεγχο και στην άσκηση της εξουσίας τους, της εργατικής διακυβέρνησης. Ο εργατικός λαϊκός έλεγχος και η συμμετοχή θα ξεκινά από τις παραγωγικές μονάδες με εκλεγμένους ανακλητούς αντιπροσώπους και θα επεκτείνεται σε κάθε κλάδο και περιοχή. Στα εκλεγμένα όργανα αυτής της εξουσίας θα μετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων από τις παραγωγικές μονάδες, όπως της ΛΑΡΚΟ, από τον κλάδο των τροφίμων, της ενέργειας, της χημικής βιομηχανίας. Θα διασφαλίζεται η συμμετοχή των συνεταιρισμένων αγροτών των περιοχών, των φοιτητών, των συνταξιούχων. Ακόμα και στο ανώτατο όργανο εξουσίας για το σύνολο της χώρας, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι-βουλευτές δεν θα είναι μόνιμοι, αλλά ανακλητοί. Απόλυτο κριτήριο της νέας οργάνωσης της παραγωγής είναι ο εργαζόμενος άνθρωπος και οι ανάγκες του και όχι η κερδοφορία της καπιταλιστικής παραγωγής. Αυτός είναι ο δρόμος να αντιστοιχηθεί η ζωή η δική μας και των παιδιών μας με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκλεισε την ομιλία του λέγοντας «Θα αναρωτηθεί κανείς και αν όλα αυτά είναι ρεαλιστικά, γιατί δεν γίνονται από σήμερα; Γιατί σε μια χώρα τόσο πλούσια δεν καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζόμενων; Γιατί, φίλοι μου, σήμερα κουμάντο στην εξουσία και την οικονομία κάνουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτούς υπηρετεί το σημερινό κράτος, αυτούς υπηρετούν οι κυβερνήσεις, αυτούς υπηρετούν και οι διεθνείς, ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους. Ανεδαφικό δεν είναι αυτό που προτείνει το ΚΚΕ. Ανεδαφική και πολλαπλά επιζήμια για τον λαό είναι η ψευδαίσθηση ότι μπορούν να πηγαίνουν καλά και οι μεγάλοι επενδυτές και οι εργαζόμενοι. Παράλογο για εμάς δεν είναι το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με ανθρώπινο ωράριο και ανώτερο επίπεδο δικαιωμάτων. Παράλογο είναι την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να δουλεύουμε όλο και περισσότερο για λιγότερες αποδοχές και δικαιώματα, γιατί αυτό συμφέρει τους λίγους. Και μάλιστα να ακούμε από τον Πρωθυπουργό στο όραμα του για το 2030 ότι το μόνο που έχει να ευελπιστεί σήμερα ένας βιοπαλαιστής ουσιαστικά είναι μία μίζερη ζωή!

Παράλογη δεν είναι η πρόταση του ΚΚΕ για την εξασφάλιση της στέγης ως δικαίωμα για όλο τον λαό, αλλά η ψευδαίσθηση ότι μπορεί και να σωθούν τα σπίτια του λαού και να αυγαταίνουν τα κέρδη των «κορακιών», των funds, των servicers και των τραπεζών!»

Κατέληξε λέγοντας πως «δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη για να βγει πιο ενισχυμένο το ΚΚΕ παντού. Στους καθημερινούς αγώνες για ο,τι καίει τον λαό της περιοχής, στις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται, που εδώ στη Λάρυμνα, στο Μαρτίνο, τη Μαλεσίνα, το Κόκκινο, την Τραγάνα, σε όλα τα ΛΑΡΚΟχώρια το ΚΚΕ βγήκε πρώτο κόμμα στις τελευταίες εκλογές και σε όλη την επαρχία Λοκρίδας δεύτερο. Με την ορμή του δίκιου μας, με την εμπιστοσύνη στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, με τον ενθουσιασμό, την πείρα και το πείσμα που έχουμε, από την ιστορία που γράφτηκε σε αυτά εδώ τα μέρη, έως τις πρόσφατες μεγάλες μάχες της ΛΑΡΚΟ που μαζί πρωτοστατήσαμε χέρι-χέρι, προχωράμε μπροστά. Με πιο δυνατό το ΚΚΕ! Καλή δύναμη σε όλους και όλες, καλή υγεία, καλούς αγώνες!».