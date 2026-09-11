«Ενημερώνουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν κάθε μήνα εισφορές από τον μισθό τους για την επιδότηση της ανεργίας κι αυτά τα χρήματα δεν ανήκουν ούτε στον ίδιο, ούτε στο κόμμα του» σχολιάζει το ΚΚΕ.

Για κυνική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.

«Η τοποθέτηση του Π. Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας αποτελεί μια ακόμα κυνική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης, που δε διστάζει μπροστά σε τίποτα προκειμένου να υπηρετήσει την κερδοφορία της εργοδοσίας. Ο ίδιος μάλιστα σε ρόλο λαγού, μαρτυρά τι ακριβώς σχεδιάζουν για την επόμενη τετραετία και τι σημαίνουν στην πραγματικότητα οι υποσχέσεις που ακούστηκαν από τον κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ότι κατά τη διάρκειά της δήθεν θα επωφεληθούν επιτέλους και οι εργαζόμενοι από την “πίτα” της καπιταλιστικής ανάπτυξης».

Το ΚΚΕ συμπληρώνει πως «ενημερώνουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν κάθε μήνα εισφορές από τον μισθό τους για την επιδότηση της ανεργίας κι αυτά τα χρήματα δεν ανήκουν ούτε στον ίδιο, ούτε στο κόμμα του για να τα δωρίζει στους μεγαλοεπιχειρηματίες τους οποίους εκφράζουν πολιτικά».

Το ΚΚΕ καταλήγει πως «οι διαβεβαιώσεις Μαρινάκη ότι πρόκειται μόνο για “προσωπικές απόψεις” είναι για γέλια, από τη στιγμή που η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ήδη περάσει αλλαγές στο επίδομα ανεργίας, προκειμένου αυτό να βαίνει μειούμενο, λειτουργώντας εκβιαστικά προς τους ανέργους για να αποδεχθούν την όποια θέση εργασίας, ενώ είναι διαχρονική επιδίωξη όλων των κυβερνήσεων, αλλά και κατεύθυνση της ΕΕ η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργοδοσίας. Δεν θα τους περάσει!».