Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει στο Mega.

Μέσω μίας ανάρτησης στα social media ο τηλεοπτικός σταθμός του Mega, επιβεβαίωσε ότι το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», επιστρέφει με τον Λάκη Λαζόπουλο τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Ο Λάκης Λαζόπουλος, έχει συνδέσει όσο λίγοι, το όνομά του με την σάτιρα θέτοντας στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την πολιτική και κοινωνική σκηνή της χώρας.

Μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», κατάφερε να μεταφέρει με τον δικό του τρόπο τα γεγονότα, προσθέτοντας τη σάτιρα και τον δικό του σχολιασμό μέσα από μιμήσεις, βίντεο, θεατρικά σκετς και μονολόγους.

Ο κωμικός ηθοποιός, επέστρεψε στην τηλεόραση το 2024, με την εκπομπή να συνεχίζεται και τις δύο επόμενες χρονιές.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση του Mega στα social media ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει για μία ακόμη φορά, με την ανάρτηση να αναφέρει:

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«Το #tsantiri ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ! Με τον Λάκη Λαζόπουλο».

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Υπενθυμίζεται, ότι σζτο κλείσιμο της προηγούμενης σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος είχε αποχαιρετήσει το κοινό του, ανανεώνοντας το ραντεβού του με το κοινό:

«Τσαντίρι και του χρόνου. Δεν θέλω να σας αφήσω έτσι, δεν θέλω να με αφήσετε μόνο μου. Θέλω την παρέα σας», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.