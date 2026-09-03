Η Αναστασία Γιάμαλη περιγράφει τον ιδανικό Σεπτέμβρη λίγο πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα».

Μία ημέρα έμεινε μέχρι την επιστροφή της Αναστασίας Γιάμαλη στο τηλεοπτικό της πόστο και στον «αέρα» του MEGA, με την πρεμιέρα να αναμένεται για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 15:20.

Η έμπειρη δημοσιογράφος, λίγο πριν από την επιστροφή της, κλίθηκε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις, περιγράφοντας τα όσα θα ήθελε να συμβούν μέσα στο Σεπτέμβρη και τις ειδήσεις που δεν θα ήθελε να ξανά ακούσει.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του MEGA στα social media, το απόγευμα της Πέμπτης αναρτήθηκε ένα σύντομο βίντεο, με την Αναστασία Γιάμαλη να δίνει τις δικές της απαντήσεις στα ερωτήματα, χρησιμοποιώντας πάντοτε το χιούμορ της.

Αρχικά, στην ερώτηση: «Τι φοβάσαι περισσότερο τον Σεπτέμβρη: Την πολιτική επικαιρότητα ή να ανοίξεις τα mail σου μετά το καλοκαίρι;».

Η δημοσιογράφος απάντησε: «Σίγουρα τα mail μου θα είναι πρόβλημα λόγω της ποσότητας, αλλά νομίζω λόγω πίεσης σε προεκλογική χρονιά. Η προεκλογική χρονιά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, κλίθηκε να δώσει έναν νέο τίτλο στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» στην περίπτωση που γινόταν σειρά και η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι θα έδινε τον τίτλο: «Είμαστε στον αέρα».

{https://www.instagram.com/p/Dc1TGsyAIY6/?hl=el}

Στην ερώτηση: «Αν έπρεπε να κάνει mute μία λέξη ή είδηση για όλο τον Σεπτέμβριο, ποια θα ήταν;», απάντησε ως εξής:

«Σίγουρα δεν θέλω άλλο πόλεμο και δεν θέλω καμία άλλη γυναικοκτονία».

Η Αναστασία Γιάμαλη με την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», επιστρέφει στον τηλεοπτικό σταθμό του MEGA από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 15:20.