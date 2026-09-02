Στην Αθήνα θα εκτιμηθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού της 21χρονης βολεϊμπολίστριας.

Μετά τον τραυματισμό της στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, κόντρα στη Σερβία, η Γωγώ Αγγελοπούλου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπρνο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και της τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Η 21χρονη διεθνής ακραία τραυματίστηκε στις αρχές του δεύτερου σετ του ματς (στο οποίο η εθνική ομάδα ηττήθηκε με 3-0 από τη Σερβία), σε ένα στιγμιότυπο που «πάγωσε» όσους βρίσκονταν στο γήπεδο, καθώς έπεσε κάτω κλαίγοντας και σφαδάζοντας από τους πόνους.

Η Αγγελοπούλου μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου και λίγο μετά ασθενοφόρο τη μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπρνο. Στο πλευρό της αθλήτριας ήταν ο φυσιοθεραπευτής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Ξενοφών Βλασσόπουλος, ενώ μετά το τέλος του ματς πήγε εκεί και ο τιμ μάνατζερ, Γιάννης Πριόβολος.

Αφού υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, οι γιατροί ακινητοποίησαν το γόνατό της με ειδικό νάρθηκα και το βράδυ της Τετάρτης η Αγγελοπούλου επέστρεψε στο ξενοδοχείο, όπου την περίμεναν με αγωνία οι συμπαίκτριές της. Αύριο, Παρασκευή, θα επιστρέψει στην Ελλάδα με την υπόλοιπη αποστολή.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού της Αγγελοπούλου θα εκτιμηθεί στην Αθήνα, όπου θα υποβληθεί και σε μαγνητική τομογραφία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΟΠΕ.