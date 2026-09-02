Η εθνική βόλεϊ γυναικών έφτασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού.

Η εκπληκτική πορεία της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπρνο σταμάτησε στα προημιτελικά, μετά στην ήττα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη Σερβία (3-0).

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η εθνική γυναικών έφτασε στα προημιτελικά Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αλλά το σημερινό ματς «σημάδεψε» ο τραυματισμός της Γωγώς Αγγελοπούλου. Στις αρχές του δεύτερου σετ, έπεσε κάτω σφαδάζοντας και κλαίγοντας, καθώς κατά τα φαινόμενα τραυματίστηκε στο γόνατο. Όλοι στο γήπεδο «πάγωσαν» και κάποιες από τις παίκτριες βούρκωσαν, βλέποντας και ακούγοντας την 21χρονη.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-20, 25-17) σε 72′

Σερβία (Ζόραν Τέρζιτς): Πόποβιτς 6 (4/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ογκνιένοβιτς 5 (3/3 επ., 2 μπλοκ), Κούρταγκιτς 2 (2/5 επ.), Ούζελατς 15 (12/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ. – 18% άριστες), Μπόσκοβιτς 17 (13/30 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γκότσανιν 12 (10/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 8% υπ. – 8% άριστες) / Γέγκντιτς (λ, 42% υπ. – 25% άριστες), Μίρκοβιτς, Ζούμπιτς 1 (1/2 επ.), Μιλόγεβιτς.

Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάφου 4 (4/5 επ.), Τικμανίδου 9 (8/22 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. – 13% άριστες), Τάνη 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Παπαγεωργίου, Αγγελοπούλου 3 (2/7 επ., 1 άσσος), Ανθούλη 9 (9/32 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 27% υπ. – 0% άριστες), Γκιούρδα 6 (6/13 επ., 47% υπ. – 27% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη, Γράβαρη 4 (3/5 επ., 1 άσσος).