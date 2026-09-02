Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση του 15χρονου που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στην Κυψέλη στις 23 Αυγούστου, καθώς ο ανήλικος κατέληξε σήμερα (02/09) στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Το μοιραίο ατύχημα συνέβη στην οδό Φώτη Αναστάση, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο 15χρονος προσέκρουσε στο κράσπεδο πεζοδρομίο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο 15χρονος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ είχε υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σε μια συγκινητική και γενναιόδωρη πράξη, οι γονείς του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του, προσφέροντας έτσι ελπίδα ζωής σε άλλους ανθρώπους

Την ίδια ώρα, η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, αλλά και της αναγκαιότητας χρήσης κράνους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, ο 15χρονος δεν φορούσε κράνος τη στιγμή του δυστυχήματος