Οι αντικρουόμενες απαντήσεις του ζευγαριού για το νεκρό μωρό αποτελούν ένδειξη ότι κρύβουν περισσότερα από όσα έχουν παραδεχθεί ότι έχουν συμβεί.

Στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος μέλους της οικογένειας, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται ότι προκάλεσαν τον θάνατο του βρέφους και έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το παιδί. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Παράλληλα, ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί, καθώς η σορός παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες ψύξης, γεγονός που δυσχεραίνει την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Ο 43χρονος απέδωσε το θάνατο του παιδιού σε παθολογικά αίτια. «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στο γιατρό», φέρεται να ισχυρίστηκε.

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Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα οδηγούν τις Αρχές σε διαφορετική κατεύθυνση. Στην πλάτη του βρέφους εντοπίστηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι, από τα οποία τα τρία εκτιμάται ότι προκλήθηκαν πριν από τον θάνατο και τα υπόλοιπα 15 μετά. Τα ευρήματα αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του παιδιού.

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Το DNA θα δείξει ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει η ταυτοποίηση των βιολογικών γονέων του βρέφους. Έχουν ληφθεί δείγματα DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί η βιολογική συγγένεια του παιδιού με τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως γονείς του. Τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για την ταυτότητα του παιδιού και τις οικογενειακές σχέσεις, ενώ παράλληλα οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις αντικρουόμενες καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

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Κυψέλη: Η φωτιά στο διαμέρισμα της Φυλής και η μετακόμιση λίγο πριν την αποκάλυψη για το βρέφος

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το προηγούμενο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε η οικογένεια, πριν από τη μετακόμισή της στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος και η 38χρονη φέρεται να άλλαζαν συχνά τόπο κατοικίας. Πριν εγκατασταθούν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, διέμεναν σε διαμέρισμα στον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Φυλής, το οποίο επίσης είχε μισθωθεί μέσω Airbnb. Η οικογένεια φέρεται να εγκατέλειψε το συγκεκριμένο διαμέρισμα περίπου ενάμιση μήνα πριν, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του. Η μετακόμιση στην Κυψέλη έγινε λίγο πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση με το νεκρό βρέφος. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το προηγούμενο σπίτι και τις συνθήκες διαμονής της οικογένειας, προκειμένου να συνθέσουν το χρονικό των γεγονότων και να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση.

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Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των γονιών για τον θάνατο του βρέφους

Αντικρουόμενες είναι οι καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας για τις συνθήκες θανάτου του 8 μηνών βρέφους. Οι δύο φέρονται να συμφωνούν μόνο ως προς το ότι το αγοράκι γεννήθηκε το 2022 και ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια. Η 38χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι γέννησε το παιδί σε μαιευτήριο της Αθήνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Ασφάλεια Αθηνών αναζήτησε στοιχεία σε δύο δημόσια μαιευτήρια, χωρίς να εντοπίσει καταγραφή που να επιβεβαιώνει τη γέννηση του παιδιού.

Οι καταθέσεις των δύο παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το τι συνέβη την ημέρα που πέθανε το βρέφος. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το παιδί κατέληξε μέσα στο σπίτι όπου διέμενε τότε η οικογένεια, παρουσία των υπόλοιπων μελών. Η 38χρονη, αντίθετα, φέρεται να ανέφερε ότι απουσίαζε από το σπίτι, καθώς είχε πάει μαζί με την ανήλικη κόρη της στο σούπερ μάρκετ. Όπως υποστήριξε, όταν επέστρεψε, βρήκε το βρέφος νεκρό. Ο 43χρονος φέρεται ακόμη να περιέγραψε ότι το παιδί παρουσίασε έντονο πρήξιμο στην κοιλιά και κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα. Σε προηγούμενη κατάθεσή του, μάλιστα, είχε αποδώσει στο παιδί τον χαρακτηρισμό «δαιμονισμένο», υποστηρίζοντας ότι μετά τον θάνατό του «ησύχασε το σπίτι».

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 26χρονος σύντροφος της 15χρονης κόρης

Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού που φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη έγκυο που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, για πυρομαχικά και ψευδή κατάθεση. Από την πλευρά του, ο 26χρονος δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν γνώριζε τίποτα για το νεκρό βρέφος. Φέρεται να υποστήριξε ότι φρόντιζε τα παιδιά της οικογένειας τρεις φορές την εβδομάδα, όταν οι γονείς απουσίαζαν, και ότι δεν είχε δει χρήματα στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι είναι χρήστες. Οι ισχυρισμοί τους, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

«Αρνούμαι τη διακίνηση ναρκωτικών»

Ο 43χρονος, κατά την απολογία του για την πρώτη δικογραφία, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. «Αρνούμαι την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος, ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση», φέρεται να ανέφερε.

Η 38χρονη Γερμανίδα φέρεται επίσης να αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Παράλληλα, φέρεται να δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον θάνατο του παιδιού της και γι’ αυτό ήθελε να το έχει μαζί της. «Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιείκεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης», φέρεται να υποστήριξε.

Η νέα δίωξη για τον θάνατο του βρέφους

Μετά τα ιατροδικαστικά ευρήματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, σχηματίστηκε ξεχωριστό σκέλος της δικογραφίας και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία. Σε βάρος τους αποδίδονται ακόμη κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση. Για τις νέες κατηγορίες έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και οι τρεις αναμένεται να κληθούν εκ νέου σε απολογία. Η έρευνα για τον θάνατο του βρέφους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.