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Η απάντηση της παρουσιάστριας στα αρνητικά σχόλια για τον Γιάννη Πάριο.

Την δική της άποψη θέλησε να εκφράσει η Ρούλα Κορομηλά σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που γράφονται τις τελευταίες ημέρες για τις φωνητικές ικανότητες του Γιάννη Πάριου.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά τη συναυλία του στην Κύπρο, με αποσπάσματα από την εμφάνισή του να προκαλούν τόσο θερμές αντιδράσεις όσο και επικριτικά σχόλια για την ερμηνεία του.

Ορισμένοι χρήστες στάθηκαν στην ηλικία του, σημειώνοντας ότι ίσως θα έπρεπε να αποσυρθεί, ενώ άλλοι σχολίασαν την φωνητική του απόδοση.

Τα σχόλια, έφεραν μία σειρά αντιδράσεων με καλλιτέχνες και πρόσωπα της τηλεόρασης να εκφράζουν ανοιχτά την άποψή τους.

Η Ρούλα Κορομηλά, θέλησε να μιλήσει για τον Γιάννη Πάριο και το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στα social media.

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Η γνωστή παρουσιάστρια, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσα τοξικά πληκτρολόγια και αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας.

Εκεί, δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος.

Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη ‘συμμορία της απαξίωσης’ που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει.

Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδημήσει αξίες…

Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράψουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να κοιτούν με πικρία και εμπάθεια».