Το ΠΑΣΟΚ μεταφέρει φέτος το επίκεντρο των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου στην Κρήτη.

Στο Ηράκλειο βρίσκεται στο επίκεντρο η πολιτική δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενόψει της 52ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 10:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη.

Στις 11:00 ο κ. Ανδρουλάκης μαζί με τους Βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα περιοδεύσουν στο κέντρο του Ηρακλείου (σημείο συνάντησης Πλατεία Ελευθερίας, μπροστά από την Περιφέρεια).

Στις 19:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερίας. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 12:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με ενώσεις κτηνοτρόφων της Κρήτης (ξενοδοχείο Astoria Κapsis- Ηράκλειο).