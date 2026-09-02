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Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.

Η Μάρα Ζαχαρέα μένει, και φέτος, πιστή στο ραντεβού της με το τηλεοπτικό κοινό και επιστρέφει στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή της δημοσιογράφου στο πόστο της, αποκαλύπτοντας την ημερομηνία της πρεμιέρας.

Η Μάρα Ζαχαρέα, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και θα δίνει το παρών καθημερινά στις 19:45.

Η επίσημη ανακοίνωση του Star

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, καθημερινά στις 19:45.

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με την εμπειρία, την αξιοπιστία και την άμεση ανταπόκριση να αποτελούν σταθερά στοιχεία της ενημέρωσης του Star.

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Η Μάρα Ζαχαρέα στη Διεύθυνση Ειδήσεων, μαζί με το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, συνεχίζουν και τη νέα τηλεοπτική σεζόν να καταγράφουν, να ερευνούν και να αναλύουν όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

{https://www.youtube.com/watch?v=4uiap0kVong}