Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ - Live από τη Θεσσαλονίκη

Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.
Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση της ΕΛΑΣ στο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη, για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος.
Δείτε live την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ
LIVE
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Στην εκδήλωση και Καραμέρος, Σαρακιώτης20:08:05
Στον χώρο της εκδήλωσης της ΕΛΑΣ βρίσκονται επίσης ο Γιώργος Καραμέρος και ο Γιάννης Σαρακιώτης.
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Τα «γαλάζια τρολ» έπιασαν δουλειά20:04:05
Όπως συνέβη και στις προηγούμενες επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έτσι και φέτος τα «γαλάζια τρολ» έπιασαν από νωρίς δουλειά.
Από το μεσημέρι ξεκίνησε σειρά αναρτήσεων με το hashtag #παπατζα_θεσσαλονικης, βάζοντας στο στόχαστρο τον πρώην πρωθυπουργό, όπως έγραψε νωρίτερα ο «Πληροφοριοδότης» (διαβάστε ΕΔΩ).
Το ενδιαφέρον είναι πως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Dnews, το συγκεκριμένο hashtag διακινείται μέσω WhatsApp και από στελέχη της κυβέρνησης (εντός του Μαξίμου), με την προτροπή να χρησιμοποιηθεί στις σχετικές αναρτήσεις.
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Κουφονικολάκου: Kοστολογημένα μέτρα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων19:56:31
Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα τετραετούς διακυβέρνησης, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι κοστολογημένα και μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.
«Βασικοί πυλώνες του είναι η έντιμη διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η δίκαιη ανάπτυξη, η καταπολέμηση ανισοτήτων», επεσήμανε σε δηλώσεις της στο Action24.
«Η δημοσιονομική σοβαρότητα και συνέπεια δεν συνεπάγεται κοινωνική αδικία. Είναι ζήτημα προτεραιοποίησης και πολιτικής στόχευσης», τόνισε ακόμα.
Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ
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Έφτασαν Κόκκαλης, Ζαχαριάδης, Νοτοπούλου19:43:50
Στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ έφτασαν και οι Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Ζαχαριάδης και Κατερίνα Νοτοπούλου.
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Ποιοι δίνουν το παρών στην εκδήλωση19:40:25
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παρουσίες πρώην ή ανεξάρτητων βουλευτών, στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ.
Εκεί ήδη βρίσκονται οι Συμεών Κεδίκογλου, Φερχάτ Οζγκιούρ, Μίλτος Ζαμπάρας και Παναγιώτης Κουρουμπλής.
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Κυβερνητικό σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030: «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα»19:31:16
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το κυβερνητικό σχέδιο της ΕΛΑΣ, το οποίο θα έχει ως στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, «ορίζοντα» την Ελλάδα του 2030 και κόστος 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, πρόκειται για ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και κυρίως, θα δημιουργήσει νέα έσοδα ύψους δύο δισ. τον χρόνο.
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιόκα.
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Το κάλεσμα της ΕΛΑΣ για την αποψινή εκδήλωση19:30:44
{https://x.com/myelasgr/status/2094730197681479911}