Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ - Live από τη Θεσσαλονίκη

Όπως συνέβη και στις προηγούμενες επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έτσι και φέτος τα «γαλάζια τρολ» έπιασαν από νωρίς δουλειά.

Από το μεσημέρι ξεκίνησε σειρά αναρτήσεων με το hashtag #παπατζα_θεσσαλονικης, βάζοντας στο στόχαστρο τον πρώην πρωθυπουργό, όπως έγραψε νωρίτερα ο «Πληροφοριοδότης» (διαβάστε ΕΔΩ).

Το ενδιαφέρον είναι πως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Dnews, το συγκεκριμένο hashtag διακινείται μέσω WhatsApp και από στελέχη της κυβέρνησης (εντός του Μαξίμου), με την προτροπή να χρησιμοποιηθεί στις σχετικές αναρτήσεις.