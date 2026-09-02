Στο στόχαστρο «γαλάζιων τρολ» για άλλη μία φορά ο Αλέξης Τσίπρας με φόντο τη σημερινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ.

Όπως συνέβη και στις προηγούμενες επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έτσι και φέτος τα «γαλάζια τρολ» έπιασαν από νωρίς δουλειά.

Από το μεσημέρι, με αφορμή τη σημερινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ, ξεκίνησε σειρά αναρτήσεων με το hashtag #παπατζα_θεσσαλονικης, βάζοντας στο στόχαστρο τον επικεφαλής του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό.

Το ενδιαφέρον είναι πως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Dnews, το συγκεκριμένο hashtag διακινείται μέσω WhatsApp και από στελέχη της κυβέρνησης (εντός του Μαξίμου), με την προτροπή να χρησιμοποιηθεί στις σχετικές αναρτήσεις.

Ο στόχος προφανής: να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση και να σκαρφαλώσει στα trends του Χ.

Ε.Σ.