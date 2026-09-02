Η οργάνωση παιδικής προστασίας Terre des hommes Hellas αναδεικνύει, με παρέμβασή της, την ανάγκη προστασίας των παιδιών της Κυψέλης από οποιαδήποτε νέα επώδυνη εμπειρία.

Λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, τα τρία ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου καλούνται να καταθέσουν σήμερα για όσα έχουν βιώσει στο πλευρό των φερόμενων γονιών τους.

Οι 3 ανήλικοι, μια 15χρονη κοπέλα και δύο αγόρια 12 και 9 ετών, εντοπίστηκαν την Κυριακή σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης - υποσιτισμένα, εμφανώς ταλαιπωρημένα και πιθανότατα κακοποιημένα.

Πληροφορίες που έδωσε στην δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέλουν τα παιδιά αυτά να είχαν απομακρυνθεί από τους γονείς τους έναν χρόνο πριν, με εισαγγελική εντολή, λόγω κακοποίησης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε παιδιατρικό νοσοκομείο, είχαν τότε απαχθεί από τον 48χρονο συλληφθέντα, χωρίς απολύτως καμία παρέμβαση της αστυνομίας ή της εισαγγελίας.

«Τα τρία παιδιά χρειάζονται άμεση σωματική φροντίδα και συστηματική ψυχολογική στήριξη», υπογραμμίζει η Παναγιώτα Κανελλοπούλου, Συντονίστρια Προγραμμάτων Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη στην Terre des hommes Hellas-Γη των Ανθρώπων, υπενθυμίζοντας ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης.

Για μια δικαιοσύνη ουσιαστικά φιλική προς το παιδί

Με αφορμή την κατάθεσή των ανήλικων στο πλαίσιο της έρευνας, η οργάνωση τονίζει πως «η κατάστασή τους είναι ήδη πολύ επιβαρυμένη και ιδιαίτερα ευάλωτη», αλλά και πως «πρέπει να προστατευτούν με κάθε τρόπο από μια ακόμη επώδυνη εμπειρία και, φυσικά, να μην θυματοποιηθούν περισσότερο». Η ίδια η διαδικασία θα πρέπει «να γίνει με απόλυτη ασφάλεια, σεβασμό και φροντίδα, ώστε να μην βιώσουν ένα νέο τραύμα».

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Σημειώνεται πως συχνά θύματα βίας θυματοποιούνται εκ νέου από τον τρόπο που η πολιτεία, τα μέσα και η κοινωνία διαχειρίζονται την υπόθεσή τους. Τα θύματα αναγκάζονται συχνά να επαναλαμβάνουν την τραυματική τους εμπειρία σε αλλεπάλληλες ανακρίσεις, η αξιοπιστία τους θίγεται, ενώ την ίδια ώρα η δημοσιοποίηση λεπτομερειών της προσωπικής ζωής τους μετατρέπουν τον τραύμα σε «περιεχόμενο» προς κατανάλωση.

Η Terre des hommes Hellas ζητά να αξιοποιηθεί - αλλά και να ενισχυθεί - ο θεσμός «Σπίτι του Παιδιού» με την εφαρμογή του σχετικού Νόμου (Ν.4478/2017), ενώ επαναλαμβάνει την πρότασή της για την εκ νέου δημιουργία εξειδικευμένης ομάδας επαγγελματιών με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς, που θα συνοδεύει και θα στηρίζει τα τρία παιδιά της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς και όλα τα παιδιά-θύματα, σε κάθε στάδιο των ερευνών.

«Κάθε παιδί δικαιούται να ζει ασφαλές και με ίσες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι θα συμβάλλουμε για να δημιουργηθεί μια δικαιοσύνη ουσιαστικά φιλική προς το παιδί που βάζει τις ανάγκες και τα δικαιώματά του στο επίκεντρο», καταλήγει η κα Κανελλοπούλου.