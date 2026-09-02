Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για δύο πράξεις βρίσκονται αυτή την ώρα οι τρεις ενήλικες που συνελήφθησαν.

Στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων έφτασαν οι 3 κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η Γερμανίδα και ο Αφγανός, για την υπόθεση του νεκρού βρέφους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Οι αρχές προσπαθούν πλέον να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε το βρέφος τη ζωή του, καθώς και τον βαθμό εμπλοκής των 3 ατόμων.

Ο 43χρονος εξακολουθεί να ισχυρίζεται οτι ο θάνατος του βρέφοους προήλθε από παθολογικά αίτια, και οτι οι κακώσεις(16 μαχαιριές στην πλάτη) προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει τον πάγο που είχε σχηματιστεί πάνω στο σώμα του βρέφους, κατά το χρονικό διάστημα που αυτό βρισκόταν στην κατάψυξη του ψυγείου.

Στους κατηγορούμενους έχουν αποδοθεί τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι αντιφατικές καταθέσεις της 38χρονης

Αντιφάσεις εντοπίζονται στην κατάθεση της 38χρονης. Αρχικά υποστήριξε ότι είχε αποβάλει, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο και ότι το παιδί πέθανε όταν ήταν περίπου οκτώ μηνών.

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Η ηλικία αυτή εμφανίζεται να συνάδει με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για το βρέφος. Παραμένει όμως αδιευκρίνιστο πότε ακριβώς και υπό ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του.

Οι ισχυρισμοί των δύο συλληφθέντων σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πτώμα του μωρού βρισκόταν στον καταψύκτη επίσης δεν φαίνεται να συμπίπτουν.

Η 38χρονη φέρεται να κατέθεσε επίσης ότι περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, μετά την εμπλοκή των δύο αγοριών σε περιστατικό κλοπής κινητού τηλεφώνου, τα παιδιά είχαν μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων.

Κατά τους ισχυρισμούς της, ο 43χρονος τα απομάκρυνε από το νοσοκομείο χωρίς άδεια και τα επέστρεψε στο διαμέρισμα, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησής τους σε κατάλληλη δομή.

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει γνωστοποιήσει ότι το 2020 είχε δεχθεί αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη, με καταγγελίες για παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές στο οικογενειακό περιβάλλον.

Νέα ανώνυμη αναφορά έγινε το 2024, ωστόσο ο Οργανισμός έχει διευκρινίσει ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί εάν οι συγκεκριμένες καταγγελίες αφορούσαν την ίδια οικογένεια.

Στο μικροσκόπιο οι συγγενικές σχέσεις

Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τις πραγματικές συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων και των τριών ανηλίκων που ζούσαν στο διαμέρισμα.

Τα τρία παιδιά, ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών, παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις.

Η 15χρονη είναι έγκυος, ενώ ο 26χρονος δηλώνει πατέρας του παιδιού που κυοφορεί. Η σχέση του με την ανήλικη, καθώς και οι καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της, αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.