Είχαν γίνει καταγγελίες στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τις συνθήκες διαβίωσης των τριών παιδιών.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι καταγγελίες που είχαν γίνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την οικογένεια στην Κυψέλη, μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον θάνατο του βρέφους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, είχαν καταγραφεί δύο αναφορές στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, τον Απρίλιο του 2020 και τον Δεκέμβριο του 2024. Και στις δύο περιπτώσεις αφορούσαν τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια.

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Η πρώτη αναφορά, που έγινε τον Απρίλιο του 2020, ήταν ανώνυμη και περιλάμβανε καταγγελίες για παραμέληση, οικονομική εκμετάλλευση, χρήση ουσιών από τους γονείς και ελλιπή εποπτεία. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, δεν έλαβε στη συνέχεια ενημέρωση για την πορεία της.

Τον Δεκέμβριο του 2024 υπήρξε νέα ανώνυμη κλήση για τα τρία παιδιά, με αναφορές για πιθανή χρήση ουσιών, σωματική βία και κακοποίηση. Ωστόσο, επειδή δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης, η συγκεκριμένη αναφορά δεν ήταν δυνατό να διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» διευκρινίζει ότι, με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά σήμερα, υπάρχουν ομοιότητες ως προς τις ηλικίες, το φύλο των παιδιών και τις οικογενειακές συνθήκες. Ωστόσο, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι δύο αναφορές αφορούσαν τη συγκεκριμένη οικογένεια της Κυψέλης.

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Από το 2024 έως σήμερα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, δεν υπήρξε άλλη εμπλοκή του στην υπόθεση. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον θάνατο του βρέφους. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, στο σώμα του εντοπίστηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εκ των οποίων τρία προθανάτια και 15 μεταθανάτια, ενώ η ακριβής ημερομηνία και ώρα του θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν, καθώς η σορός είχε τοποθετηθεί σε κατάψυξη.

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Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό ότι δύο από τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας (σ.σ. η 15χρονη και το 9χρονο αγοράκι) φέρονται να πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στοιχείο που επίσης διερευνάται. Ο 43χρονος που εμφανίζεται ως πατέρας του βρέφους είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας το 2020, έπειτα από καταγγελία μιας Γερμανίδας, την οποία κρατούσε παράνομα στο σπίτι του και την ανάγκαζε να εκδίδεται, λαμβάνοντας ο ίδιος τα χρήματα από τα ραντεβού με τους «πελάτες». Ωστόσο, ο 43χρονος είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στις 26 Οκτωβρίου του 2020, πιθανόν λόγω έλλειψης στοιχείων εναντίον του.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

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