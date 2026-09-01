Φρικτές αποκαλύψεις για την υπόθεση με το δολοφονημένο βρέφος στην Κυψέλη. Αναφορές και στο Χαμόγελο του παιδιού.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της πρωτοφανούς υπόθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις μαρτυρίες των τριών ανήλικων παιδιών που βρίσκονταν στο σπίτι, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και ποιοι γνώριζαν για την τύχη του βρέφους.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βρέφος φέρεται να είχε δολοφονηθεί μετά τη γέννησή του. Κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκαν περισσότερα από 15 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, ορισμένα από τα οποία είχαν πλήξει ζωτικά όργανα.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί. Η σορός του μωρού φαίνεται πως τοποθετήθηκε σε κατάψυξη μετά τον θάνατό του, γεγονός που δυσκολεύει τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου κατά τον οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα.

Ποιοι βρίσκονταν στο διαμέρισμα

Στο συγκεκριμένο σπίτι διέμεναν ένας 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη σύντροφός του από τη Γερμανία, η οποία είναι έγκυος. Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη μια 15χρονη, επίσης έγκυος, καθώς και δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μαζί τους ζούσε και ένας 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να δήλωνε σύντροφος της 15χρονης και πατέρας του παιδιού που κυοφορεί.

Παράλληλα, οι Αρχές προχωρούν σε εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθούν οι βιολογικές σχέσεις μεταξύ των προσώπων που ζούσαν στο διαμέρισμα, ενώ ερευνώνται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμεναν εκεί τα παιδιά.

Κρίσιμες οι καταθέσεις των τριών παιδιών

Η κατάσταση των ανήλικων παιδιών και όσα ενδέχεται να γνωρίζουν για τα γεγονότα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας.

Μέσα από τη εξέταση από ειδικούς παιδοψυχολόγους οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν όχι μόνο τον λόγο για τον οποίο βρίσκονταν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, αλλά και εάν γνωρίζουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη του δράστη ή των δραστών.

Γνώριμος στις αρχές ο 43χρονος

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, στο μικροσκόπιο έχει μπει και το παρελθόν του 43χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2020 είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας. Η προφυλάκισή του είχε γίνει τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, ενώ τον Οκτώβριο αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.

Τότε, δύο γυναίκες φέρονται να είχαν καταγγείλει ότι βρίσκονταν υπό τον έλεγχό του και ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους σε διαμέρισμα, ενώ υποστήριζαν ότι τις εξέδιδε.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τις δύο παλαιότερες αναφορές

Σημαντική διάσταση στην υπόθεση δίνει και η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο αναφέρεται σε δύο ανώνυμες αναφορές που είχαν γίνει στο παρελθόν και αφορούσαν τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια.

Η πρώτη αναφορά είχε καταγραφεί τον Απρίλιο του 2020 μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056. Τότε είχαν αναφερθεί, μεταξύ άλλων, προβλήματα υγιεινής των παιδιών, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης, χρήση ουσιών από τους γονείς και πλημμελής εποπτεία. Η αναφορά είχε διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε ακολουθήσει νέα ανώνυμη κλήση, στην οποία γινόταν λόγος για πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι, σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη, χρήση ουσιών από τους γονείς και κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τότε δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμα και περιοχή, ώστε να διαβιβαστεί η αναφορά στις αρμόδιες Αρχές.

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι οι ηλικίες και το φύλο των παιδιών, καθώς και ορισμένα από τα οικογενειακά χαρακτηριστικά που αναφέρονταν στις παλαιότερες καταγγελίες, παρουσιάζουν ομοιότητες με την υπόθεση της Κυψέλης. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη επιβεβαίωση πως πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα.

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου και η θέση της 38χρονης

Οι τρεις συλληφθέντες, ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, οδηγήθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Ο 43χρονος φέρεται να έδωσε στους αστυνομικούς έναν ιδιαίτερα παράδοξο ισχυρισμό για την τύχη του μωρού. Όπως φέρεται να υποστήριξε, το βρέφος έκλαιγε συνεχώς και επηρέαζε την ψυχολογία της γυναίκας του, ενώ ισχυρίστηκε ότι στο μαιευτήριο τούς το είχαν αντικαταστήσει με άλλο παιδί, το οποίο χαρακτήρισε «σατανισμένο», αποδίδοντας μάλιστα την υποτιθέμενη αλλαγή στους Illuminati.

Ο ίδιος φέρεται να είπε ακόμη ότι μετά τον θάνατο του βρέφους «ηρέμησε το σπίτι».

Μέχρι στιγμής, τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη δεν έχουν δώσει σαφή εξήγηση για το πώς πέθανε το βρέφος, ενώ αρνούνται ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της 38χρονης

Από την πλευρά της 38χρονης, ο συνήγορός της Χρήστος Ψαράς δήλωσε ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα δεν είναι παντρεμένη και βρίσκεται εκ νέου σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ζητώντας να ληφθεί υπόψη και αυτή η παράμετρος.

Ο δικηγόρος απέφυγε, ωστόσο, να διευκρινίσει εάν τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου είναι επίσης παιδιά της 38χρονης, σημειώνοντας ότι η υπεράσπιση αναμένει να λάβει γνώση της δικογραφίας.