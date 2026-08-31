Το άτυχο βρέφος από τα ευρήματα φαίνεται ότι είναι πιθανολογεί πως πέθανε περίπου 8 με 9 μηνών.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, καθώς ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος τριών προσώπων που βρίσκονταν στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα και έναν 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι φέρονται να διέμεναν στο διαμέρισμα μαζί με τρία ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων μία 15χρονη. Οι τρεις οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού σε βαθμό πλημμελήματος. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπου αναμένεται να απολογηθούν.

20 μαχαιριές εντόπισε ο ιατροδικαστής

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στον θάνατο του βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι, διαφορετικών διαστάσεων, στην πλάτη. Το εύρημα αυτό προσδίδει νέα, ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση στην υπόθεση και στρέφει την έρευνα στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έχασε τη ζωή του. Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων με τα κυρίαρχα να είναι μεταξύ άλλων ποιος ήταν ο γονέας του βρέφους, πότε γεννήθηκε, πότε και πώς πέθανε και ποιος γνώριζε για τον θάνατό του.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου του βρέφους παραμένει άγνωστος και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν το βρέφος έχασε τη ζωή του πριν από έναν μήνα, έναν χρόνο ή ακόμη και δύο χρόνια, όπως έχει υποστηρίξει ο πατέρας. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το σώμα, μεταξύ άλλων λόγω της ψύξης, δυσχεραίνει τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.

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Οι αντιφάσεις και τα ερωτήματα

Από την πρώτη στιγμή, οι καταθέσεις των εμπλεκομένων παρουσίασαν αντιφάσεις. Η 38χρονη είχε υποστηρίξει αρχικά ότι το βρέφος ήταν δικό της και ότι είχε πεθάνει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο το βρέφος να συνδέεται με την 15χρονη, η οποία φέρεται να είναι έγκυος. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αξιοποιούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και του DNA.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, ηλικίας 15, 12 και 9 ετών, που βρίσκονταν στον χώρο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις, τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και του DNA. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και να δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του βρέφους. Με την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, τα στοιχεία αναμένεται να διαβιβαστούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.

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«Ήταν έναν μήνα στο σπίτι»: Όσα αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως είχε ο διαχειριστής του καταλύματος, ο οποίος, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε την Αστυνομία. «Ο διαχειριστής του καταλύματος έσωσε τρία παιδιά. Για μένα είναι ήρωας», ανέφερε ο ιδιοκτήτης, περιγράφοντας τις στιγμές που προηγήθηκαν της αστυνομικής επέμβασης. Όπως υποστήριξε, το διαμέρισμα είχε νοικιαστεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα και υπήρχε ενημέρωση ότι σε αυτό διέμενε ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Ωστόσο, στη συνέχεια εμφανίστηκε και ένα ακόμη παιδί, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα. Παράλληλα, είχαν προηγηθεί παρατηρήσεις για την κατάσταση του διαμερίσματος και είχε αποφασιστεί να μην ανανεωθεί η μίσθωση. Όταν ο διαχειριστής διαπίστωσε ότι η κατάσταση ήταν ακόμη πιο περίεργη, προσπάθησε να καθυστερήσει τους ενοίκους και παράλληλα ενημέρωσε τις Αρχές.

«Δεν φαίνονταν για οικογένεια»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, εκτός από τις υποψίες για χρήση ναρκωτικών, υπήρχαν και ασυμφωνίες στις μεταξύ τους εξηγήσεις. «Ο λόγος που κινητοποιηθήκαμε ήταν τα ναρκωτικά. Είδα ναρκωτικά στο σπίτι. Υπήρχε και ασυμφωνία μεταξύ τους. Δεν φαίνονταν για οικογένεια. Με αυτά τα δύο κάλεσα την Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο και από εκεί ξεκίνησε η έρευνα που θα οδηγούσε σε ένα μακάβριο εύρημα.

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Με αφροδίσια νοσήματα η 15χρονη και ο 12χρονος

Την ίδια στιγμή, η 15χρονη και ο 12χρονος που εμφανίζονται ως παιδιά της οικογένειας διαπιστώθηκε πως πάσχουν από αφροδίσια νοσήματα (σύφιλη) χωρίς παράλληλα να έχουν σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης. Μαζί με τον 9χρονο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και παραμένουν υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης

«Είναι ατημέλητα, βρμικα, είναι πραγματικά σε μία άθλια κατάσταση. Το κορίτσι και το ένα αγόρι έχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Η 15χρονη θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για να υποβληθεί σε γυναικολογικό έλεγχο ενώ ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο διαμέρισμα δήλωσε σύντροφος της ανήλικης.

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