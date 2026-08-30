Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο εύρημα οι άνδρες της ΔΙΑΣ.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη καθώς εντόπισαν ένα νεκρό έμβρυο μέσα σε μια βαλίτσα. Συγκεκριμένα, όλα άρχισαν όταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Airbnb στην Κυψέλη κατήγγειλε τους ενοίκους ότι δεν πληρώνουν το ενοίκιο, ενώ παράλληλα κάνουν και χρήση ναρκωτικών.

Αμέσως οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ βρέθηκαν στο σημείο, όπου μέσα στο διαμέρισμα εντόπισαν τέσσερα άτομα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι Αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα καθώς σε μια βαλίτσα στο σπίτι εντοπίστηκε ένα νεκρό έμβρυο ηλικίας 7 έως 8 μηνών.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για να ρίξει φως στην υπόθεση.