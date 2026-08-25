Για το πρόβλημα των καθιζήσεων που προκλήθηκε σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη μίλησε ο Χάρης Δούκας.

Στη συνέντευξη Τύπου των κατοίκων της Κυψέλης για το θέμα των ζημιών που έχουν προκαλέσει τα έργα της γραμμής 4 του μετρό στα σπίτια τους συμμετείχε σήμερα,25/08, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι το Μετρό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την Αθήνα, κάνοντας λόγο ότι είναι ανάγκη να υπάρχει μία πόλη η οποία δεν εξαρτάται από το αυτοκίνητο, αλλά από τη συγκοινωνία.

«Ξέρουμε, εξαρχής ότι αυτά τα έργα είναι πολύπλοκα και δύσκολα. Έχουμε εδώ ειδικούς, γεωλόγους, υδρολόγους και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε ότι τα έργα αυτά έχουν συνθετότητα. Από την άλλη, όμως, σήμερα υπάρχουν υπόγειες υποδομές, σιδηροδρομικές και όχι μόνο, κάτω από ποτάμια, λίμνες και θάλασσες. Αυτό δείχνει ότι είναι πολύπλοκα έργα, τα οποία όμως μπορούν να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια και στους χρόνους και τα διαγράμματα που πρέπει. Είμαστε εδώ επειδή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

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Ειδικότερα, ο Χάρης Δούκας στάθηκε στο πρόβλημα των καθιζήσεων, τονίζοντας από τον Μάιο έχουν σταματήσει οι εργασίες του μετροπόντικα στην Κυψέλη. «Οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν αμέσως. Οι εκπρόσωποί τους ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας και εμείς είμαστε με τους κατοίκους και στηρίζουμε τους κατοίκους. Γι’ αυτόν τον λόγο κινητοποιηθήκαμε αμέσως. Τους συναντήσαμε, κάναμε συνάντηση με την Ελληνικό Μετρό και στις 29 Ιουλίου πήραμε μία σημαντική απόφαση».

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Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χάρης Δούκας

«Θέλουμε να υποστηριχθούν οι εργασίες από τους εμπειρογνώμονες που επέλεξαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, καθώς και από νομικό σύμβουλο.

Οι δημοτικές υπηρεσίες προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος. Μιλάμε για έργα πάρα πολύ ακριβά. Εμείς όμως, ο Δήμος Αθηναίων, με τα λίγα χρήματα που έχει, το καλύπτει. Διότι θέλουμε οι κάτοικοι να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια ότι θα υπάρχουν εμπειρογνώμονες που ήδη έχουν ορίσει για να δουν και οι ίδιοι πώς μπορεί να προχωρήσει, τι συμβαίνει με τις αποκαταστάσεις και πώς μπορούν να προχωρήσουν.

Ζητήθηκε επισήμως, με επιστολή προς την κυβέρνηση και την Ελληνικό Μετρό, πρόσβαση στη μελέτη και τα δεδομένα με βάση τα οποία θα υπάρχουν ουσιαστικά συμπεράσματα ώστε να γίνει η αξιολόγηση από τους εξειδικευμένους συνεργάτες που έχουν επιλεγεί. Ζητήσαμε, επίσης, η Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα σε αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου αυτό είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ, από το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Συγκεκριμένα, ζητήσαμε:

• Την έκθεση πραγματογνωμοσύνης στο σύνολό της, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα. Η εταιρεία έχει συντάξει μελέτη με δύο εμπειρογνώμονες, η οποία αυτή τη στιγμή αξιολογείται και από τρίτο αξιολογητή. Υπάρχει δέσμευση της εταιρείας ότι τα τελικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν μέσα στον Σεπτέμβριο σε εμάς και στους κατοίκους.

• Το ημερολόγιο του έργου στο επίμαχο σημείο της Κυψέλης, για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, καθώς και το σύνολο των στοιχείων της δομητικής και γεωμηχανικής παρακολούθησης σε ψηφιακή μορφή. Θέλουμε να γνωρίζουμε σε ποια σημεία υπάρχουν καθιζήσεις και μετατοπίσεις, ώστε οι εξειδικευμένοι συνεργάτες να έχουν όλα τα δεδομένα και να μπορούν να αποφανθούν για το πώς μπορεί να προχωρήσει το έργο.

• Τις σχετικές μελέτες του έργου.

Χθες είχαμε μία σημαντική εξέλιξη. Η Ελληνικό Μετρό μας απέστειλε κάποια στοιχεία και δεδομένα που είχαμε ζητήσει, τα οποία θα αξιολογηθούν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες των κατοίκων.

Στόχος μας είναι με αξιοπιστία, με διαφάνεια, με λογοδοσία, με ευθύνη να προχωρήσουν τα έργα, να προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις και να εμπεδωθεί η ασφάλεια στους κατοίκους»