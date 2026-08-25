Η καταδίκη επιβλήθηκε βάσει κινεζικού νόμου για τη «συκοφάντηση ηρώων και μαρτύρων».

Ο Γκάο Τζεν, διακεκριμένος Κινέζος καλλιτέχνης γνωστός για τα προκλητικά γλυπτά του με θέμα τον πρώην ηγέτη της Κίνας Μάο Τσετούνγκ, καταδικάστικε σε τρία χρόνια φυλάκιση, καθώς κρίθηκε ένοχος για «συκοφάντηση των ηρωών και μαρτύρων» της Κίνας.

Η καταδίκη του Τζεν ήρθε δύο χρόνια μετά τη σύλληψή του, προκαλώντας έντονες εγχώριες και διεθνείς αντιδράσεις. Ο κύριος λόγος είναι ότι τα έργα του Τζεν είχαν δημιουργηθεί περισσότερα από 10 χρόνια πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος για τον οποίο κατηγορήθηκε.

{https://x.com/DamonMacWilson/status/2092229736944545805}

Ο σχετικός νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2018 και προβλέπει ποινικές κυρώσεις για όσους θεωρείται ότι δυσφημούν πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από το κινεζικό κράτος ως «ήρωες και μάρτυρες».

Ο Γκάο, 70 ετών, Κινέζος πολίτης και μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ, συνελήφθη στις 26 Αυγούστου 2024, αφού επέστρεψε στην Κίνα μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του. Αργότερα, η αστυνομία έκανε έφοδο στο στούντιό του, κοντά στο Πεκίνο.

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Σε ένα από τα πιο γνωστά έργα του, ο Γκάο απεικονίζει τον Μάο γονατισμένο. Σε ένα άλλο, ένα εκτελεστικό απόσπασμα αποτελούμενο από επτά αγάλματα του Μάο στρέφει τα όπλα του εναντίον του Ιησού.

Η σύζυγος του καλλιτέχνη, Ζάο Γιαλιάνγκ, δήλωσε ότι τα δύο χρόνια από τη σύλληψη του συζύγου της αποτέλεσαν μια οδυνηρή δοκιμασία για ολόκληρη την οικογένεια.

Δύο συγγενείς του Γκάο παρακολούθησαν την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ενώ η σύζυγος και ο γιος του περίμεναν έξω από το δικαστήριο. Η ίδια δήλωσε ότι ο σύζυγός της υποφέρει εδώ και δύο χρόνια στο κέντρο κράτησης, ενώ η οικογένεια βιώνει επίσης μια οδυνηρή δοκιμασία. Σύμφωνα με τους συγγενείς του, η υγεία του έχει επιδεινωθεί, καθώς έχει λιποθυμήσει και αντιμετωπίζει προβλήματα στη μέση, τα γόνατα και το αναπνευστικό, ενώ υπέστη και θερμοπληξία.

Το παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα Weiquanwang ανέφερε ότι το στούντιο και η περιουσία του έχουν σφραγιστεί, ενώ φίλοι και υποστηρικτές του έχουν δεχθεί πιέσεις. Παρά την κράτησή του, ο Γκάο συνεχίζει να δημιουργεί έργα τέχνης.

Ο αδελφός του, Γκάο Τσιανγκ, τόνισε ότι «η τέχνη δεν θα έπρεπε ποτέ να αποτελεί τόπο εγκλήματος». Σε γράμμα προς τον γιο του, ο καλλιτέχνης εξέφρασε την ελπίδα να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά του, γράφοντας: «Ο μπαμπάς θα σε αγαπάει πάντα».

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπεί στον περιορισμό της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής έκφρασης. Την ίδια ώρα, η σύζυγος και ο γιος του παραμένουν στην Κίνα, καθώς εκείνη έχει εμποδιστεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ενώ ο γιος τους, που είναι Αμερικανός πολίτης, δεν μπορεί να φύγει χωρίς τους γονείς του.

Με πληροφορίες του Guardian