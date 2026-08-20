Μεγάλη πλέον η ανησυχία από το τεράστιο χρέος των ΗΠΑ.

Ο μεγάλος δανεισμός, οι αυξημένες δαπάνες και οι φορολογικές περικοπές από τις Δημοκρατικές και Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις έφεραν τις ΗΠΑ να χρωστάνε πάνω από 40 τρισ. δολάρια. Πρόκειται για ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, με τη διόγκωση του χρέους να σπάει κάθε προηγούμενο.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα και τους Αμερικανούς αναλυτές, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, γεννήθηκε ο φόβος ενός τοξικού συνδυασμού, που είναι: μεγάλος δανεισμός, αυξημένες δαπάνες και χαμηλότεροι φόροι που μπορούν συνδυαστικά να οδηγήσουν την μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο σε νέα κρίση.

Η ταχέως αυξανόμενη αύξηση του χρέους των ΗΠΑ έρχεται παρά την υποστήριξη του Τραμπ στη μείωση του κόστους τους κράτους και της αποτελεσματικότητας ως σήμα κατατεθέν της δεύτερης θητείας του, με το μη κυβερνητικό Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) να έχει περικόψει μεταξύ 250.000 και 350.000 ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας και να έχει μειώσει την παγκόσμια βοήθεια από τις αρχές του περασμένου έτους.

Τον Μάιο του 2023, μάλιστα το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) προέβλεψε ότι οι ΗΠΑ θα φτάσουν το όριο των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2028.

Η Μάγια ΜακΓκινέας, πρόεδρος της Επιτροπής για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό (CRFB), μιας εποπτικής αρχής του προϋπολογισμού, δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Χρέος 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν υπάρχει μόνο στα βιβλία της κυβέρνησης. Είναι αισθητό σε ολόκληρη την οικονομία και βρίσκει τον δρόμο του προς τις τσέπες των ανθρώπων με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γιατί αυξήθηκε το χρέος των ΗΠΑ, σύμφωνα με το AlJazeera

-Το χρέος των ΗΠΑ αυξάνεται πολύ ταχύτερα τη δεκαετία του 2020 από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες.

-Το συνολικό χρέος, το οποίο περιλαμβάνει το χρέος προς άλλα μέρη και αυτό που οφείλει η κυβέρνηση για να καλύψει τα έξοδα των υπηρεσιών της, έχει διπλασιαστεί από τον Ιανουάριο του 2017, όταν ο Τραμπ ξεκίνησε την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος. Το χρέος των ΗΠΑ εκείνη την εποχή ήταν 19,95 τρισεκατομμύρια δολάρια.

-Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 7,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου οφείλεται στο κόστος της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

- Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, το χρέος έχει αυξηθεί κατά 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας συνολικά τα 11,6 τρισεκατομμύρια δολάρια στις δύο θητείες του μέχρι στιγμής.

-Υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν από το 2021 έως το 2025, η κυβέρνηση συνέχισε να δανείζεται και να δαπανά σε μεγάλο βαθμό ως απάντηση στην πανδημία. Το χρέος αυξήθηκε κατά 8,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

-Το χρέος των ΗΠΑ έφτασε τα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάστηκαν λιγότεροι από πέντε μήνες για να συσσωρευτεί επιπλέον χρέος 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

-Το χρέος θα αυξηθεί από 101% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το 2026 σε 120% το 2036. Αυτό είναι πολύ πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των ΗΠΑ, που ήταν 106% μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Γιατί διογκώνεται το χρέος;

Δαπάνες για την κρίση

Έχουν υπάρξει δύο μεγάλες κρίσεις σε σχεδόν δύο δεκαετίες, κατά τις οποίες οι κυβερνήσεις χρειάστηκε να δανειστούν και να αυξήσουν τις δαπάνες.

Η ύφεση του 2007-09 ήταν η πρώτη κρίση, ενώ η δεύτερη ήταν η πανδημία COVID-19 του 2020-23, η οποία συνδέεται με περίπου το ένα τρίτο της συσσώρευσης χρέους από το 2017, καθώς ο δανεισμός εντάθηκε υπό τις προεδρίες Τραμπ και Τζο Μπάιντεν.

Τα φορολογικά έσοδα είναι πολύ χαμηλά

Οι αναλυτές λένε ότι ένας άλλος λόγος για την αύξηση του δανεισμού είναι ότι τα φορολογικά και άλλα έσοδα δεν συμβαδίζουν με τις δαπάνες, ειδικά καθώς οι ΗΠΑ δαπανούν περισσότερα για τη χρηματοδότηση των συντάξεων και της υγειονομικής περίθαλψης για έναν γηράσκοντα πληθυσμό.

Οι ειδικοί λένε ότι οι Δημοκράτες και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις δαπάνες ή να αυξήσουν τους φόρους για να κλείσουν αυτό το χάσμα.

Οι ΗΠΑ δαπανούν περίπου 7 τρισ. δολάρια ετησίως, με περίπου το 60% αυτών να πηγαίνει σε πληρωμές της Διοίκησης Κοινωνικής Ασφάλισης (SSA), ασφάλιση υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Medicare και Medicaid, και φροντίδα βετεράνων.

Τα έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτών των εξόδων. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο, οι ΗΠΑ εισέπραξαν 334 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων, κοινωνική ασφάλιση, εταιρικούς φόρους και άλλα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο, κατέβαλε 766 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσια έσοδα, σε κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, εθνική άμυνα και πληρωμές τόκων.

Αυξανόμενα επιτόκια

Τα επιτόκια παρέμειναν χαμηλά μέχρι την έναρξη της πανδημίας, οπότε και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Τώρα, οι ΗΠΑ πληρώνουν περίπου 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για την εξυπηρέτηση του χρέους τους, λίγο περισσότερα από όσα δαπανούν για την άμυνα.

Κατά τους πρώτους 10 μήνες του οικονομικού έτους 2026, το κόστος των τόκων έχει επίσης επισκιάσει τις δαπάνες για την ασφάλιση υγείας και αποτελεί πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο μέρος των δαπανών μετά τις συντάξεις.

Οι ΗΠΑ δαπανούν μεταξύ 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε ομοσπονδιακά συνταξιοδοτικά επιδόματα - Κοινωνική Ασφάλιση - και σε κρατικές ή τοπικές δημόσιες συντάξεις μαζί, σύμφωνα με στοιχεία της ομάδας ανάλυσης USA Facts.

Ποιες φορολογικές ελαφρύνσεις έχει εισαγάγει ο Τραμπ

Παρά το αυξανόμενο κόστος, ο Τραμπ έχει εφαρμόσει σημαντικές φορολογικές περικοπές για τις επιχειρήσεις, ξεκινώντας με τον νόμο περί Φορολογικών Περικοπών και Απασχόλησης του 2017 κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο οποίος μείωσε τον συντελεστή εταιρικού φόρου από 35% σε 21%.

Ακολούθησε το 2025 το νομοσχέδιο “One Beautiful Bill Act” εδραιώνοντας μόνιμα τον νόμο του 2017. Παρόλο που το νομοσχέδιο μείωσε επίσης τις δαπάνες του Medicaid κατά 12%, αύξησε το ανώτατο όριο χρέους κατά σχεδόν 5 τρισεκατομμύρια δολάρια για να το επιτρέψει αυτό.

Προς το παρόν, οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων αποτελούν περίπου το ήμισυ των ομοσπονδιακών εσόδων, σε σύγκριση με μόνο το 9% των φόρων εισοδήματος νομικών προσώπων.

Μεταξύ των δύο προεδριών Τραμπ, η κυβέρνηση Μπάιντεν ξόδεψε επίσης πολλά χρήματα σε επενδύσεις σε υποδομές και επιδοτήσεις καθαρής ενέργειας.

Σε ποιον χρωστάνε οι ΗΠΑ

Το δημόσιο χρέος που δανείζεται από εγχώριους και ξένους επενδυτές αποτελεί το 80% - περίπου 32 τρισεκατομμύρια δολάρια - του ακαθάριστου χρέους, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Περίπου 21 τρισεκατομμύρια δολάρια από αυτό το δημόσιο χρέος οφείλονται στο εσωτερικό, σε ένα μεγάλο τμήμα πιστωτών, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (4,528 τρισεκατομμύρια δολάρια), η οποία αγοράζει και πουλά τίτλους του Δημοσίου για να επηρεάσει τα ομοσπονδιακά επιτόκια και να διαχειριστεί την προσφορά χρήματος, σύμφωνα με ανάλυση του Ιδρύματος Peter G Peterson.

Άλλοι πιστωτές είναι αμοιβαία κεφάλαια (5,195 τρισεκατομμύρια δολάρια), συνταξιοδοτικά ταμεία (1,135 τρισεκατομμύρια δολάρια), κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις (1,636 τρισεκατομμύρια δολάρια), εμπορικές τράπεζες και καταθετικά ιδρύματα (2,083 τρισεκατομμύρια δολάρια) και άλλοι εταιρικοί και ιδιώτες δανειστές (6,660 τρισεκατομμύρια δολάρια).

Σε διεθνές επίπεδο, οι ΗΠΑ έχουν χρέος σε αρκετές χώρες και ιδιώτες επενδυτές. Το 1970, το σύνολο των κατόχων εξωτερικού χρέους αντιπροσώπευε το 5% του ακαθάριστου χρέους, αλλά μέχρι το 2025, αποτελούσε το 32%. Αυτό σημαίνει ότι ενώ συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος της χώρας αποστέλλεται στο εξωτερικό με τη μορφή πληρωμών τόκων.

Μέχρι το 2025, οι ΗΠΑ χρωστούσαν στην Ιαπωνία 1,203 τρισεκατομμύρια δολάρια, στο Ηνωμένο Βασίλειο (889 δισεκατομμύρια δολάρια), στην Κίνα (683 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς και σε περισσότερες από 30 άλλες οντότητες.

Ξεχωριστά, ένα άλλο 20% του ακαθάριστου εθνικού χρέους - περίπου 8 τρισεκατομμύρια δολάρια - οφείλεται ενδοκυβερνητικά και ως εκ τούτου δεν επηρεάζει τα συνολικά οικονομικά.

Οι παγκόσμιες προεκτάσεις

Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο το ύψος των 40 τρισ. δολαρίων, αλλά το γεγονός ότι το αμερικανικό χρέος βρίσκεται στον πυρήνα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα αμερικανικά ομόλογα αποτελούν βασικό αποθεματικό και επενδυτικό καταφύγιο για κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις, τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, οποιαδήποτε σοβαρή αμφισβήτηση της δυνατότητας της Ουάσιγκτον να διαχειριστεί τη δημοσιονομική της πορεία δύσκολα θα περιοριζόταν εντός των αμερικανικών συνόρων.

Η συνεχής ανάγκη των ΗΠΑ να δανείζονται τεράστια ποσά, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, μπορεί να διατηρήσει ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων. Και επειδή αυτές λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για το κόστος του χρήματος διεθνώς, υψηλότερες αποδόσεις στις ΗΠΑ μπορούν να μεταφραστούν σε ακριβότερο δανεισμό για επιχειρήσεις και κράτη, πιέσεις στις μετοχές και στις αναδυόμενες οικονομίες και μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις αγορές συναλλάγματος.

Παράλληλα, όσο μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού προϋπολογισμού απορροφούν οι τόκοι, τόσο περιορίζονται τα δημοσιονομικά περιθώρια της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου να αντιδράσει στην επόμενη ύφεση ή σε μία νέα διεθνή κρίση. Η επιβράδυνση των αμερικανικών επενδύσεων και της ανάπτυξης θα μπορούσε με τη σειρά της να περάσει στην παγκόσμια οικονομία μέσω του εμπορίου, των κεφαλαιαγορών και της ζήτησης.

Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος πίσω από το ορόσημο των 40 τρισ. δολαρίων: το αμερικανικό χρέος μπορεί να είναι υποχρέωση της Ουάσιγκτον, αλλά οι συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης εμπιστοσύνης γύρω από αυτό θα ήταν παγκόσμιες. Όσο το δολάριο και τα αμερικανικά ομόλογα παραμένουν θεμέλια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, η δημοσιονομική πορεία των ΗΠΑ δεν αποτελεί αποκλειστικά αμερικανικό πρόβλημα. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για το κόστος του χρήματος, τις επενδύσεις και τελικά την ανάπτυξη ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομίας.