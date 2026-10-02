Η αλλαγή για τις νέες ταυτότητες και τα διαβατήρια, λόγω αναβάθμισης μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Διαφορετικά δεδομένα ισχύουν για όσους έχουν κλείσει ραντεβού ώστε να εκδώσουν νέα ταυτότητα ή διαβατήριο αυτό το Σαββατοκύριακο (3-4/10), εξαιτίας των εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Λόγω της αναβάθμισης, ορισμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες, ή θα λειτουργούν με περιορισμένη διαθεσιμότητα. Για αυτό, όσοι έχουν ραντεβού για την έκδοση ταυτότητας ή διαβατηρίου έως και τις 14:00 της Κυριακής (4/10), θα πρέπει να έχουν εκτυπώσει τους αριθμούς των εξοφλημένων παραβόλων, ή να τους έχουν διαθέσιμους στο email τους.

Επίσης, δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία myPhoto του gov.gr, αλλά παρέχεται η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας από τους αστυνομικούς του εκάστου Γραφείου Ταυτοτήτων.

{https://x.com/hellenicpolice/status/2106066262208225752}