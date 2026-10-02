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Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων στο Μάντσεστερ.

Ο Σαλάμ Αχμαντιάν, 36 ετών, και ο Ραχμάν Σαλεχί, 34 ετών, συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική αστυνομία στο Μάντσεστερ στις 20 Σεπτεμβρίου.

Και οι δύο ύποπτοι κατηγορούνται για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών σχετικά με φερόμενο σχέδιο στόχευσης της εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή του Μάντσεστερ.

Οι ισχυρισμοί σχετίζονται με αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν από την εβραϊκή γιορτή του Γιομ Κιπούρ, ανέφερε η αντιτρομοκρατική αστυνομία.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το skynews, προσπάθησαν να προμηθευτούν εξαρτήματα για μια αυτοσχέδια βόμβα, συμπεριλαμβανομένου ενός εγχειριδίου για το πώς να φτιάξoyn μια εκρηκτική συσκευή από χλώριο και υγρό φρένων.

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{https://x.com/SkyNews/status/2106110625235529901}

Και οι δύο άνδρες έχουν προφυλακιστεί για να εμφανιστούν στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ το Σάββατο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στο Λίβερπουλ και το Σάλφορντ, ανέφερε η αστυνομία.