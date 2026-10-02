Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης είχαν αποκλείσει κατηγορηματικά τα περί υποχώρησης στην Κάσο, υποστηρίζοντας ότι δεν δημιουργήθηκε κανένα τετελεσμένο και ότι οι έρευνες ολοκληρώθηκαν κανονικά.

Οι δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου σχετικά με τα όσα έγιναν - ή δεν έγιναν - σε δύο επεισόδια στην Κάσο, μία τον Ιούλιο και ένα τον Νοέμβριο του 2024, δεν μπορούν να αποτελούν απλά μία διαφορετική αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο αντέδρασε η Αθήνα στην τουρκική παρουσία στην περιοχή. Κι αυτό διότι ο βουλευτής της ΝΔ είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, με έδρα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, που γνωρίζει όσο λίγοι στην Ελλάδα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τις οποίες έχει γράψει βιβλία, με τελευταίο το «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ: Πενήντα Ερωτήματα και Απαντήσεις» (εκδόσεις Πατάκη).

Τα όσα είπε ο Άγγελος Συρίγος ανοίγουν στην πραγματικότητα εκ νέου ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση είχε δώσει μέχρι σήμερα σαφείς και κατηγορηματικές απαντήσεις για το αν η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων επηρέασε τελικά τη συνέχιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι η ελληνική πλευρά «υποχώρησε» δύο φορές στα αντίστοιχα προαναφερθέντα επεισόδια και δεν προχώρησε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.

Τον Ιούλιο του 2024, τουρκικά πολεμικά είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή της Κάσου ενώ το ιταλικό ερευνητικό «Ievoli Relume» πραγματοποιούσε εργασίες για το καλώδιο. Λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, τέσσερις φρεγάτες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκαν νοτίως της Κάσου, εν μέσω πληροφοριών για συνέχιση των ερευνών στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων δεν συνεχίστηκαν.

Η εικόνα που είχε παρουσιάσει δημοσίως η κυβέρνηση, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε δηλώσει τον Οκτώβριο του 2024, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ότι «δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχωρητικότητα», υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνωρίστηκε καμία τουρκική αξίωση και ότι η έρευνα «ολοκληρώθηκε 100%».

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Στην ίδια γραμμή είχε κινηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς τον Νοέμβριο του 2024 από τον Νίκο Χατζηνικολάου εάν η Ελλάδα είχε υποχωρήσει στην Κάσο ή εάν το ιταλικό πλοίο είχε ζητήσει άδεια από την Τουρκία, είχε απαντήσει: «Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 20:24'':

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Το ζήτημα επανήλθε και αργότερα, σε συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, όταν ο πρωθυπουργός απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο η Τουρκία να είχε επιβάλει στην πράξη τις αξιώσεις της στην περιοχή: «Όχι, σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσο».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 07:42'':

{https://www.youtube.com/watch?v=ppTVageBlBU}

Υπό αυτό το πρίσμα, η αναφορά του Άγγελου Συρίγου σε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες η ελληνική πλευρά «υποχώρησε» θέτει εκ νέου το ερώτημα για το τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή και πώς συμβιβάζεται η περιγραφή του βουλευτή της ΝΔ με τις κατηγορηματικές δημόσιες διαβεβαιώσεις τόσο του πρωθυπουργού όσο και του υπουργού Εξωτερικών ότι δεν υπήρξε υποχώρηση.

«Διπλή υποχώρηση»

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε σε δύο επεισόδια που είχαν σημειωθεί το 2024, με τα οποία η Τουρκία απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Το πρώτο τον Ιούλιο, όταν πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή και το δεύτερο τον Νοέμβριο, όταν καταγράφηκε εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, όχι όμως στην ίδια έκταση με εκείνη του Ιουλίου, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος τόνισε

«Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού», είπε ο Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο ERTnews.

Όταν, δε, ρωτήθηκε εκ νέου «υποχωρήσαμε;» από τον παρουσιαστή, Παναγιώτη Στάθη, απάντησε: «Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων».

Συνέχισε λέγοντας «Διαπιστώσαμε, όμως, ότι από τουρκικής πλευράς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθήθηκε από το 2003 μέχρι το 2023, όπου ποντίστηκαν επτά καλώδια χωρίς πρόβλημα. Θεωρήσαμε ότι με αυτή τη λογική θα προχωρούσε» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 20:17'':

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlr72lf2dw5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επιχείρησε να τα «μαζέψει» ο Μαρινάκης

«Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου», απάντησε σήμερα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, «επιχειρώντας να αποσυνδέσει τη δήλωση Συρίγου από την κυβερνητική θέση».

Προκειμένου, μάλιστα, να αποδώσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση στην ακαδημαϊκή ιδιότητα του Άγγελου Συρίγου – η οποία, βέβαια, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στα λεγόμενά του –, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Είναι ένας άνθρωπος που, πέρα από βουλευτής, μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Επί της ουσίας του θέματος, και αυτά τα οποία θα πω δεν αμφισβητούνται, δεν είναι εκτιμήσεις, καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Οι τοποθετήσεις αυτές συνιστούν στην πραγματικότητα προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα:

1. Η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο, γιατί μιλάμε γι’ αυτή τη φάση, έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά.

2. Προέκυψαν ζητήματα, αλλά αυτά είχαν να κάνουν με την τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων.

3. Αναζητήθηκε αξιόπιστος επενδυτής με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα για να ενισχυθεί τεχνικά και οικονομικά το έργο.

Συμπέρασμα: Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και ΕΕ –γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκής σημασίας έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Κύπρος– στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 34:40'':

{https://www.youtube.com/watch?v=OgDe0bBuB50}

ΕΛΑΣ: «Η κυβέρνηση βάφτιζε τις υποχωρήσεις εθνικές επιτυχίες»

Σε υψηλούς τόνους αντέδρασε η ΕΛΑΣ, με τον Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής να συνδέει μάλιστα τις δηλώσεις Συρίγου με τις νέες τοποθετήσεις της Άγκυρας για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

«Λίγες ώρες μετά το "άδειασμα" του κυρίου Συρίγου στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών με το περιβόητο "υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο", η Τουρκία επανέρχεται εμφατικά στο αναθεωρητικό της αφήγημα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «βαφτίζει τις υποχωρήσεις ως "εθνικές επιτυχίες" προκειμένου να αποκομίσει μικροπολιτικά οφέλη».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, ανέφερε από την πλευρά της:

«Τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό για πάντα...

Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον ;

Ο κ. Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο ή ο κ. Μητσοτάκης, που για άλλη μια φορά, προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα;»

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Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Παυσανίας Παπαγεωργίου, υποστήριξε ότι ο Άγγελος Συρίγος «αναδεικνύει [...] την αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «φρόντισε να διαστρεβλώσει τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από την πραγματικότητα».

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Ακόμη πιο αιχμηρή εμφανίστηκε η αναπληρώτρια Τομεάρχισσα Άμυνας, Κατερίνα Μπέρδου, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις Συρίγου ως «ομολογία αποτυχίας» και υποστήριξε ότι έρχονται σε ευθεία αντίθεση με όσα είχαν δηλώσει ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών.

«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό. Επέμεναν ότι το ερευνητικό πλοίο "προχώρησε στην έρευνά του, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του". Και τώρα ο κύριος Συρίγος τους διαψεύδει κατηγορηματικά λέγοντας: "Υποχωρήσαμε"», αναφέρει.

{https://www.facebook.com/reel/1802583524314063}

ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Συρίγου «εκθέτουν την κυβέρνηση»

Για ακύρωση του κυβερνητικού αφηγήματος σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου έκανε λόγο από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.

«Οι δηλώσεις του κ. Συρίγου περί υποχώρησης της χώρας στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιάς τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως σημείωσε, οι δηλώσεις «επιβεβαιώνουν πλήρως τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ όπως έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια» για τη γεωπολιτική σημασία του έργου, υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν ζητήσει επανειλημμένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της "γαλάζιας πατρίδας"», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid0XaKtrsBpt694Y1ARxNDu9v6FMwnncHbaGDnBMV7R2ZyMHizi3SR8qro365Yxgn2fl}