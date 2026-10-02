Συνεχίζεται το άστατο σκηνικό του καιρού και σήμερα, σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό.

Σήμερα περιμένουμε πάλι βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειώνονται και καταιγίδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Τάσο Αρνιακό.

Στις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές θα είναι λίγες, σύντομες και χωρίς κανέναν κίνδυνο. Η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα είναι ηλιόλουστη και με μεγάλες θερμοκρασίες.

Οι βοριάδες ασθενείς στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως 6-8, τοπικά με ριπές έως και 9 μποφόρ. Έχει αρκετό αέρα και το λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή.

Οι θερμοκρασίες σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Στη βόρεια Ελλάδα θα φθάσουν τους 25 βαθμούς, στα δυτικά τους 26 με 27 ενώ στα νησιά τους 24 με 25.

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε συννεφιά, που σταδιακά θα πυκνώνει και θα έχουμε σποραδικές βροχές. Όχι όμως με ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στο Σαρωνικό οι βοριάδες θα φθάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, στον Ευβοϊκό όμως μπορεί να φθάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

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Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασία από 12 έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

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