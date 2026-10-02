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Πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι, ζημιές σε υποδομές και φόβοι για νέα έντονα φαινόμενα.

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Κρήτη μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ένας 79χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν και σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν σε υποδομές και καλλιέργειες.

Η προσωρινή εξασθένηση των φαινομένων δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση, από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης, με τα φαινόμενα να επιμένουν κατά διαστήματα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

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Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο της, προειδοποιώντας για συνέχιση των έντονων φαινομένων στο νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν το νησί κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, ενώ οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 8 με 9 μποφόρ, προβλέπεται να επιμείνουν έως το απόγευμα του Σαββάτου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το γεγονός ότι το έδαφος έχει ήδη δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού αυξάνει την ανησυχία για νέα πλημμυρικά επεισόδια.

79χρονος παρασύρθηκε από χείμαρρο στο Ρέθυμνο

Η κακοκαιρία είχε τραγική κατάληξη στην περιοχή Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, όπου ένας 79χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του.

Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, σε μικρή απόσταση από την κατοικία του, προκειμένου να φροντίσει τα ζώα του. Κατά την επιστροφή του, όμως, επιχείρησε να διασχίσει ρέμα, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό μέσα στο σκοτάδι ότι η στάθμη του νερού είχε ανέβει επικίνδυνα.

Ο χείμαρρος τον παρέσυρε για περίπου 800 μέτρα. Η σορός του εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θέση Καβαλάρης, εγκλωβισμένη σε χόρτα και καλυμμένη από φερτά υλικά.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μυλοπόταμος

Μεγάλες ήταν οι καταστροφές στον ορεινό Μυλοπόταμο. Ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι πλημμύρισαν και λάσπη μαζί με φερτά υλικά εισήλθαν σε κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή της γέφυρας Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου, ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε στο αγροτικό του όχημα όταν τμήμα του δρόμου υποχώρησε από την ορμή των υδάτων. Το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και κατέληξε στην κοίτη του ρέματος, με τους δύο επιβάτες να απομακρύνονται τελικά από την Πυροσβεστική και να μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στα Ζωνιανά, παράλληλα, υπερχείλισε ποτάμι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός μέσα στο όχημά του. Τα νερά και οι λάσπες έφτασαν ακόμη και σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Λόγω της έκτασης των προβλημάτων, ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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Αγωνία για τον Γιόφυρο στο Ηράκλειο

Ιδιαίτερη κινητοποίηση σημειώθηκε στην περιοχή του Γιόφυρου, καθώς η στάθμη του ποταμού ανέβηκε σημαντικά, προκαλώντας προβλήματα στις περιοχές Δρακουλιάρη, Γιόφυρο, Φοινικιά και Μαλάδες.

Νερά εισήλθαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ δρόμοι αποκλείστηκαν για την ασφάλεια των πολιτών.

Η εικόνα προκάλεσε ανησυχία, καθώς η περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν σοβαρές πλημμύρες. Ιδιαίτερα καταστροφικό ήταν το φαινόμενο του 1937, όταν ο Γιόφυρος παρέσυρε σπίτια προσφυγικού καταυλισμού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 19 άνθρωποι.

Νέα φονική πλημμύρα σημειώθηκε το 1968, με τρεις νεκρούς, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 καταγράφηκαν ακόμη τέσσερις θάνατοι.

Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα στις Γούβες

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου τα νερά από το τοπικό ρέμα και τον Γουβιανό ποταμό δημιούργησαν ισχυρά ρεύματα.

Σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και κατέληξαν στη θάλασσα, ενώ τουρίστες χρειάστηκε να παραμείνουν προσωρινά στο ξενοδοχείο τους μέχρι να υποχωρήσει ο κίνδυνος.

Παράλληλα, συνεργεία με γερανούς και ειδικά μηχανήματα εργάστηκαν για περίπου τρεις ώρες προκειμένου να επαναφέρουν στη θέση της γέφυρα που είχε μετακινηθεί από την ορμή των νερών.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στη Χερσόνησο και στις Γούρνες, όπου μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών κατέληξαν στο παραλιακό μέτωπο.

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Προβλήματα σε Λασίθι και Ανώγεια

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, οι καλλιέργειες και ο κάμπος επηρεάστηκαν από τις μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ σε σημεία κρίθηκε αναγκαία η απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Στα Ανώγεια, οι βροχοπτώσεις συνοδεύτηκαν από προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, κατολισθήσεις και συσσώρευση λάσπης στο οδικό δίκτυο. Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος – Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά.

255 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται και στον αριθμό των περιστατικών που κλήθηκε να διαχειριστεί η Πυροσβεστική.

Συνολικά καταγράφηκαν 255 κλήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν 13 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία και οκτώ αντλήσεις υδάτων, ενώ στο Ρέθυμνο έγιναν τρεις μεταφορές και 15 αντλήσεις. Στο Λασίθι πραγματοποιήθηκε μία μεταφορά ατόμου και 15 αντλήσεις υδάτων.

Παράλληλα, πυροσβεστικές δυνάμεις και συνεργεία των δήμων επιχειρούσαν για την απομάκρυνση δέντρων, λάσπης και άλλων φερτών υλικών από δρόμους.

Πάνω από 361 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα Ανώγεια

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για το ύψος της βροχής που καταγράφηκε στα Ανώγεια.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του meteo.gr, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής.

Καθώς ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, η ποσότητα αυτή μεταφράζεται σε περισσότερους από 361 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Το συγκεκριμένο μέγεθος αποτυπώνει την ένταση του φαινομένου και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε δρόμους, ρέματα, καλλιέργειες και υποδομές.

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Μηνύματα από το 112

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Μηνύματα στάλθηκαν μεταξύ άλλων στη Μινώα Πεδιάδα, στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, όπου τα πλημμυρικά φαινόμενα δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Νέος γύρος βροχών από την Παρασκευή

Η προσωρινή βελτίωση του καιρού δεν σηματοδοτεί το τέλος της κακοκαιρίας.

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέα επιδείνωση, με ισχυρές βροχές να επηρεάζουν κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην έντασή τους και να συνεχιστούν έως και το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Το ήδη κορεσμένο από το νερό έδαφος αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που προκαλεί ανησυχία για πιθανές νέες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έφτασαν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου εφαρμόστηκε απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ακυρώσεις δρομολογίων.

Αντίθετα, από τον Πειραιά προβλεπόταν να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς Ηράκλειο, Χανιά και Χίο – Μυτιλήνη, ενώ δεν πραγματοποιούνταν τα δρομολόγια των ταχύπλοων προς τον Αργοσαρωνικό.

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