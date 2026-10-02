Οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν από τα κράτη-μέλη να διατηρούν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου που να καλύπτουν τουλάχιστον 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών ή 61 ημέρες εγχώριας κατανάλωσης.

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση την Πέμπτη να απαντήσουν «με μία φωνή» στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ.

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχαν στις συνομιλίες προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν στις απειλές της Ουάσιγκτον για μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου ή εμπάργκο στις αμερικανικές εξαγωγές.

Όλες αυτές οι χώρες έχουν δεχθεί κατ' ιδίαν πιέσεις από τις ΗΠΑ, ανέφεραν δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο POLITICO.

Οι χώρες, μαζί με το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, συμφώνησαν σε τρία σημεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:

να αντιδράσουν στην πίεση με «συντονισμένη φωνή»,

να διασφαλίσουν ότι «κάθε απόφαση σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων θα πρέπει να αναφέρεται σε επίπεδο ΙΕΑ [Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας]» και

να επιδιώξουν την «αποκλιμάκωση της έντασης στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ».

Ο ΙΕΑ, με έδρα το Παρίσι, συντονίζει την ενεργειακή πολιτική μεταξύ των πλούσιων χωρών και είχε εποπτεύσει την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου νωρίτερα φέτος μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

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Η ιδέα είναι η «αποκλιμάκωση», δήλωσε ένα από τα πρόσωπα. «Να κρατήσουμε μια στάση κάπως διεκδικητική αλλά θετική στην επικοινωνία... Όταν έχεις να κάνεις με ένα πεινασμένο λιοντάρι, δεν παίζεις απαραίτητα βρώμικα παιχνίδια μαζί του».

Μια ευρύτερη ομάδα χωρών, ορισμένες από τις οποίες έχουν επίσης αντιμετωπίσει πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, θα συζητήσουν τον τρόπο αντίδρασης σε συνάντηση την Παρασκευή, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το POLITICO είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ζητούσε την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου ως εναλλακτική λύση αντί της επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές, από τις οποίες η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό. Η ζητούμενη αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ εντός έξι μηνών θα αντιστοιχούσε σε κάτι παραπάνω από το ένα τρίτο των συνολικών αποθεμάτων της ΕΕ σε αυτό το βασικό καύσιμο μεταφορών.

Οι τιμές του ντίζελ εκτινάσσονται στις ΗΠΑ ως αποτέλεσμα των πολέμων στην Ουκρανία και στο Ιράν, ασκώντας τεράστια πίεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Οι ΗΠΑ αποτελούν βασικό εξαγωγέα ντίζελ και προς το παρόν προμηθεύουν περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών της ΕΕ - γεγονός που σημαίνει ότι μια απαγόρευση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών παρά τη σφοδρή αντίθεση από τον αμερικανικό πετρελαϊκό τομέα. «Το σκέφτομαι», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στην απαγόρευση εξαγωγών σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο. «Μιλώ συχνά γι' αυτό με τον [υπουργό Ενέργειας] Κρις [Ράιτ] και τον [υπουργό Εσωτερικών] Νταγκ [Μπεργκάμ] - θεωρούν ότι θα μπορούσε βοηθήσει το ντίζελ, αλλά μπορεί να ανεβάσει την τιμή άλλων πραγμάτων».