Το «Fast & Furious» έρχεται γκαζωμένο και στη μικρή οθόνη για το Peacock.

To Peacock «πατάει γκάζι» για την τηλεοπτική σειρά «Fast & Furious». Ο streamer έδωσε και επίσημα το «πράσινο φως» για τη φιλόδοξη παραγωγή που θα βασίζεται στο δημοφιλές κινηματογραφικό franchise.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των ανακοινώσεων που είχε κάνει ο πρωταγωνιστής των ταινιών, Βιν Ντίζελ, στο ετήσιο πρόγραμμα της NBCUniversal τον Μάιο.

Το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου θα γράφουν οι Μάικ Ντάνιελς και Γουλφ Κόλμαν, αναλαμβάνοντας και ρόλο showrunner. Παράλληλα, θα έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τον Ντίζελ και τον Σαμ Βίνσεντ της One Race, τους Νιλ Μόριτζ και Παβούν Σέτι μέσω της Original Film, καθώς και τους Τζεφ Κίρσενμπαουμ και Κρις Μόργκαν. Σημειώνεται ότι ο Μόριτζ και η Original Film υπογράφουν την παραγωγή των ταινιών της μεγάλης οθόνης σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

{https://youtu.be/NOLlgPn8cIY?si=saOTH5NwqMacwCjd}

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2028, ώστε να συμπέσει με την προβολή της νέας ταινίας του franchise, «Fast Forever», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου 2028.

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Με 11 ταινίες στο ενεργητικό του μέσα σε διάστημα 25 ετών και συνολικές εισπράξεις που ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, το «Fast & Furious» αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα πρότζεκτ στο χαρτοφυλάκιο της NBCUniversal, έχοντας επεκταθεί σε θεματικά πάρκα, βιντεοπαιχνίδια και άλλα προϊόντα.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ