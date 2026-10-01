Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε και είναι απολαυστικός σε αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει: να μεταμορφώνεται.

Η Paramount μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο πλήρες τρέιλερ για το Ebenezer, με τον Τζόνι Ντεπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Σκρουτζ.



Το τρέιλερ που αποκαλύφθηκε στην πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν το Halloween, μας δίνει μια πιο χορταστική ματιά από τη μεταμόρφωση του Ντεπ στον κλασικό χαρακτήρα του Ντίκενς.



Η ταινία σε σκηνοθεσία Τάι Γουέστ και σενάριο του Ναθάνιελ Χάλπεριν, περιγράφεται ως μια σκοτεινή - της Τιμ Μπάρτον σχολής- επαναπροσέγγιση της κλασικής «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Κάρολου Ντίκενς, με τον Ντεπ να υποδύεται τον διαβόητο γκρινιάρη των Χριστουγέννων, Εμπενίζερ Σκρουτζ.

Όπως αποδεικνύει το νέο τρέιλερ του Ebenezer, Γουέστ και Ντεπ φαίνεται σαφώς να έχουν βρει κοινό έδαφος στο δημιουργικό τους στιλ. Η μεταμόρφωση του σταρ στον κλασικό χαρακτήρα του Ντίκενς, θα μπορούσε να είναι ένας διάδοχος του ρόλου που καθόρισε την καριέρα του. αυτόν του Τζακ Σπάροου, έναν ρόλο για τον οποίο φημολογείται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να επαναλάβει στην επόμενη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής.

Επιπλέον, ο Γουέστ, φαίνεται όχι μόνο να άφησε τον Ντεπ να κάνει ό,τι θέλει, αλλά προφανώς διατήρησε τις επιρροές τρόμου για τον Εμπενίζερ, καθώς το νέο τρέιλερ δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Σκρουτζ θα αντιμετωπίσει περισσότερες υπερφυσικές οντότητες από απλώς τα τρία Φαντάσματα των Χριστουγέννων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το βίντεο «κλείνει το μάτι» στο κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ντεπ στο A Nightmare on Elm Street (Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες), όπου και τότε πάλι ο χαρακτήρας του βυθίζεται σε ένα κρεβάτι καθώς τον τραβάει προς τα κάτω μια αόρατη υπερφυσική δύναμη (λέγε με και Φρέντι Κρούγκερ).

{https://youtu.be/l_Ozo1xUgbU?si=XOULv3dXuu16nJBl}

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Ως εκ τούτου, οι παρατηρητικοί θεατές μπορούν να περιμένουν και για άλλα κρυμμένα Easter eggs από τις φιλμογραφίες του Ντεπ και του Γουέστ στη νέα διασκευή.



Το καστ του Ebenezer περιλαμβάνει επίσης τους Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Τραμέλ Τίλμαν και Ίαν Μακ Κέλεν.

Το Ebenezer θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 13 Νοεμβρίου.