Το υπουργείο Περιβάλλοντος συγκρότησε συνεργείο για την απομάκρυνση εξοικειωμένου λύκου.

Η περίπτωση «ισχυρής εξοικείωσης» λύκου στην Πάρνηθα οδήγησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη συγκρότηση «συνεργείου δίωξης» για την απομάκρυνση του ζώου από την περιοχή.

Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», 21 άτομα συμμετέχουν σε αυτό το συνεργείο: 6 υπάλληλοι του δασαρχείου Πάρνηθας, 2 του ΟΦΥΠΕΚΑ, 3 άτομα από την οργάνωση «Καλλιστώ» και 10 κυνηγοί της Δ΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας.

Η επιχείρηση αφορά την απομάκρυνση λύκου από την Πάρνηθα, κοντά στους οικισμούς Βαρυμπόμπης, Κρυονερίου και Ολυμπιακού Χωριού, «για λόγους δημόσιας ασφάλειας», αναφέρει η απόφαση.

Η καταγγελία για επίθεση από λύκο στο Κρυονέρι

Πριν από λίγες ημέρες, ένας άνδρας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από λύκο, ενώ έκανε περίπατο στην περιοχή του Κρυονερίου. Μιλώντας στο Action24, περιέγραψε ότι είδε ξαφνικά δίπλα του το ζώο και πως αυτό κινήθηκε εναντίον του. «Προσπάθησα να απομακρυνθώ, όμως ο λύκος μου όρμηξε, έκανε επίθεση και εγώ προσπάθησα να αμυνθώ», είπε μεταξύ άλλων.

Στην απόφαση, το υπουργείο επικαλείται έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ και της οργάνωσης «Καλλιστώ». Σε αυτό γινόταν λόγος για «περιστατικό ισχυρής εξοικείωσης» ραδιοσημασμένου λύκου, στην προστατευόμενη περιοχή της Πάρνηθας και πρότειναν το συγκεκριμένο ζώο «να απομακρυνθεί από τον πληθυσμό με σύλληψη και διατήρησή του σε αιχμαλωσία, ώστε να μην κλιμακωθεί περαιτέρω το περιστατικό με αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια και το είδος». Επίσης, το υπουργείο επικαλείται έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ για αναφορά συστηματικής εμφάνισης και προσέγγισης αγέλης λύκων στο Ολυμπιακό χωριό.

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Σύμφωνα με νεότερο έγγραφο της οργάνωσης «Καλλιστώ» (24/9), υπήρχε η ανάγκη «άμεσης λειτουργίας του συνεργείου δίωξης», μεταξύ άλλων και λόγω του γεγονότος ότι το κολάρο ραδιοσήμανσης που φέρει ο λύκος έχει πλέον μικρής διάρκειας μπαταρία.

«Το συνεργείο δίωξης θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλα τα κατά περίπτωση διαθέσιμα μέσα και εξοπλισμό για τη σύλληψη και απομάκρυνση του λύκου σύμφωνα με το σχεδιασμό που θα συμφωνηθεί σε τοπικό επίπεδο. Η λήψη των μέτρων για την κατά παρέκκλιση αφαίρεση - θήρα του λύκου ισχύει μέχρι την τελική απομάκρυνση του ζώου από τους οικισμούς Βαρυμπόμπης, Κρυονερίου, Ολυμπιακού Χωριού στην περιοχή της Πάρνηθας και τη σύνταξη σχετικής αναφοράς από το αρμόδιο Δασαρχείο», καταλήγει η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.