Όπως σημειώνει ο Νάσος Ηλιόπουλος «αυτή είναι η μεθοδολογία μιας κυβέρνησης που λεηλατεί τους δημόσιους πόρους»

Κριτική στον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ασκεί με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νάσος Ηλιόπουλος,Νάσος Ηλιόπουλος, θέτοντας στο επίκεντρο δύο οργανισμούς που εποπτεύονται από το υπουργείο Εξωτερικών, την Enterprise Greece και την Export Credit Greece.

Όπως σημειώνει ο κ. Ηλιόπουλος η Enterprise Greece, κατέβαλε 16.533 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχείρηση που, όπως σημειώνει, δραστηριοποιείται και ως ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Στη συνέχεια της ανάρτησής του, αναφέρεται στην Export Credit Greece και στον διευθύνοντα σύμβουλό της τονίζοντας ότι ο επικεφαλής του οργανισμού διαθέτει παράλληλα ιδιωτική εταιρική δραστηριότητα που παρέχει τις αντιστοιχες υπηρεσίες με εκείνες του κρατικού φορέα χωρίς να τίθεται σύγκρουσης συμφερόντων.

Με αφορμή αυτά τα δύο περιστατικά και την αναφορά του κ. Θεοχάρη περί «νοικοκύρηδων» ο Νάσος Ηλιόπουλος σχολιάζει σκωπτικά ότι «Με βάση τα παραπάνω μπορούμε βάσιμα και με ασφάλεια να καταλάβουμε ποιοι είναι οι "νοικοκύρηδες" για τον Χ. Θεοχάρη, όσοι κάνουν πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα. Ας είμαστε όμως δίκαιοι. Δεν μιλάμε για κάποια προσωπική ιδιαιτερότητα του Χ. Θεοχάρη.

Έχουμε μπροστά μας την βασική μεθοδολογία μιας κυβέρνησης που λεηλατεί τους δημόσιους πόρους και ακυρώνει τα δικαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας. Στο χέρι μας είναι να τους στείλουμε σπίτι τους.»

Η ανάρτηση του Νάσου Ηλιόπουλου

Οι νοικοκύρηδες και το πλιάτσικο

Ο Χάρης Θεοχάρης αποδεικνύει στην πράξη πως κατανοεί ποιοι είναι οι "νοικοκύριδες"...

Ως υφυπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, εποπτεύει και δύο συγκεκριμένους οργανισμούς.

• Ο οργανισμός Enterprise Greece πλήρωσε 16.533€ για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής.

( ναι σωστά διαβάσατε: ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής)

• Στον άλλο οργανισμό που εποπτεύει, στην Export Credit Greece, ο CEO που έχει διορίσει έχει ιδιωτική εταιρία που παρέχει ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές του κρατικού φορέα. Ο ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων και ταυτόχρονα παράνομο.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε βάσιμα και με ασφάλεια να καταλάβουμε ποιοι είναι οι "νοικοκύρηδες" για τον Χ. Θεοχάρη, όσοι κάνουν πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα.

Ας είμαστε όμως δίκαιοι. Δεν μιλάμε για κάποια προσωπική ιδιαιτερότητα του Χ. Θεοχάρη.

Έχουμε μπροστά μας την βασική μεθοδολογία μιας κυβέρνησης που λεηλατεί τους δημόσιους πόρους και ακυρώνει τα δικαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας.

Στο χέρι μας είναι να τους στείλουμε σπίτι τους.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1645932626890187&id=100044203955367&rdid=Trm3ggYzGAgOkrF5#}