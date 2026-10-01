Τους ενώνει η αμετροέπεια και η κεντροαριστερή πολιτική καταγωγή που εκνευρίζει «καθαρόαιμους» της δεξιάς.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χ. Θεοχάρης δεν είχαν τίποτα κοινό μέχρι που συνέπεσαν στην επικαιρότητα οι «κακομοίρηδες» και τα «μπάζα».

Η αρνητική δημοσιότητα που προκάλεσε στην κυβέρνηση η απαράδεκτη αναφορά του Χ. Θεοχάρη σε κόμματα που εκπροσωπούν νοικοκύρηδες, όπως η ΝΔ, και κόμματα που εκπροσωπούν κακομοίρηδες προηγήθηκε των δηλώσεων περί δικαίωσης του Γ. Φλωρίδη -παρά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο- για την επίσης απαράδεκτη φράση του «για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπάζωμα».

Κάπως έτσι, σκληροπυρηνικοί Νεοδημοκράτες που δεν τους αρέσει το άνοιγμα στο κέντρο βρίσκουν αφορμή να γκρινιάζουν για τις ζημιές που προκαλούν οι «μουσαφίρηδες». Η στήλη γνωρίζει ότι τα λένε μεταξύ τους για την ώρα, αλλά μπορεί σύντομα κάποιοι να εκφραστούν και δημόσια...

Α.