«Πρόκειται για το ‘πιο ατιμωτικό αδίκημα’, όπως είχε δηλώσει παλιότερα ο κ. Φλωρίδης», είπε η Άννα Παπαδοπούλου για την παραπομπή Τριαντόπουλου.

Στα κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα σχετικά με την παρουσία και τον ρόλο του Χρήστου Τριαντόπουλου στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών αναφέρθηκε η Άννα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο Action24.

Όπως υποστήριξε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, «ο κύριος Τριαντόπουλος βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, όχι ως ιδιώτης, ούτε ως ένας τυχαίος υπηρεσιακός παράγοντας. Βρέθηκε υπό συγκεκριμένη ιδιότητα, αυτή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και όπως λέει ο ίδιος, κατόπιν εντολής του ίδιου του πρωθυπουργού για πέντε ημέρες, έτσι ώστε να είναι στο σημείο της πολύνεκρης αυτής τραγωδίας και να επιβλέψει; να ελέγξει; να συντονίσει;»

Σημείωσε, συγκεκριμένα, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είχε απευθείας αναφορά στο Μέγαρο Μαξίμου. Η παραπομπή του λοιπόν στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος πράγματι θα κριθεί από την ποινική δικαιοσύνη. Τα πολιτικά όμως ερωτήματα είναι σχετικά με το ποιος γνώριζε για τις ενέργειες, ποιος έλαβε την απόφαση αλλοίωσης του χώρου και ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές προκειμένου να προχωρήσουν οι υπηρεσιακοί στις συγκεκριμένες ενέργειες παραμένουν αναπάντητα.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι «η θεωρία περί ξυλολίου αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου τροφοδοτεί τον αποπροσανατολισμό της συζήτησης», γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το αδίκημα για το οποίο παραπέμπεται ο κ. Τριαντόπουλος. Πρόκειται για το "πιο ατιμωτικό αδίκημα", όπως είχε δηλώσει παλιότερα ο κ. Φλωρίδης. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα του ξυλολίου αποτελεί αντικείμενο της εν εξελίξει ποινικής διερεύνησης και θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, βάσει των σχετικών πραγματογνωμοσυνών και στοιχείων.

Επιπλέον, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας, αλλά και αποφυγής κάθε προσπάθειας προκατάληψης της δικαστικής κρίσης, υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδη, από το βήμα της Βουλής, ότι «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

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Η Άννα Παπαδοπούλου υποστήριξε, «πως ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης προκατέλαβε την κρίση της Δικαιοσύνης σχετικά με μια τόσο βαριά κατηγορία, την οποία οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών εξαπέλυαν, διότι εκείνοι ήταν αυτοί που δυστυχώς λειτούργησαν ως ντετέκτιβ για να ανακαλύψουν πού βρίσκεται το βιολογικό υλικό των συγγενών τους, των θυμάτων, βιώνοντας μια δραματική διαδικασία».

Στη συνέχεια η Άννα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, ως ακόμα ένα παράδειγμα προσπάθειας επηρεασμού της δικαστικής κρίσης, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι κανένας κυβερνητικός παράγοντας δεν έδωσε την εντολή για τις επίμαχες παρεμβάσεις στον χώρο. Πρόσθεσε, επιπλέον, πως «στο πλαίσιο της προανακριτικής που η Βουλή είχε την αρμοδιότητα να λειτουργήσει ως εισαγγελέας και να συλλέξει τα σχετικά στοιχεία, η κυβέρνηση έβαλε ταφόπλακα σε αυτή τη διαδικασία και δεν επέτρεψε να έρθουν στη Βουλή μάρτυρες, έγγραφα κτλ».

Όπως, τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μετά τις συγκεκριμένες δηλώσεις, «ο κ. Φλωρίδης αυτή τη στιγμή, εάν είχε τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί μετά την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου. Και σε κάθε περίπτωση, εάν και ο κ. Μητσοτάκης είχε την πολιτική αξιοπρέπεια, θα έπρεπε να τον αποπέμψει ο ίδιος».

Ακρίβεια

Τέλος, όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, η Α. Παπαδοπούλου δήλωσε πως η κρίση ήταν ήδη γνωστή στην ελληνική κυβέρνηση και γνώριζε τι επίκειται από το φθινόπωρο. Τόνισε πως «έχουμε φτάσει τέλη Σεπτεμβρίου ενώ σε λίγο μπαίνει ο Οκτώβριος και η κυβέρνηση σήμερα προτίθεται να πει σταδιακά κάποια από τα μέτρα στα οποία θα προβεί». Ουσιαστικά, όμως, η ακρίβεια και η ανασφάλεια που βιώνουν οι Έλληνες και το ελληνικό νοικοκυριό - αυτό που κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν "κακομοίρηδες" - είναι μείζον ζήτημα. Για αυτόν τον λόγο «η ΕΛΑΣ έχει θέσει έναν στόχο και ο οποίος είναι το 1,4 το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης, κι ο οποίος θα επιτευχθεί με τα τέσσερα εργαλεία που προτείναμε». Πιο συγκεκριμένα, «πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί μείωση στην τιμή της αντλίας, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια και μείωση του ΦΠΑ». Καταλήγοντας, η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου, είπε πως η ΕΛ.Α.Σ. έκανε μια πρόταση όπου τα δύο από τα τέσσερα εργαλεία δεν έχουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος. Αντιθέτως, η φορολόγηση των εκτάκτων κερδών δημιουργεί φορολογικό έσοδο».

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