Το ξέσπασμα του Νίνο στα social media και η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, ο Νίνο προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αναφερόμενος τόσο στην προσωπική του πορεία στο χώρο της δισκογραφίας, όσο και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για «σκουλήκια» και «σαύρες» στον χώρο της μουσικής δισκογραφίας.

Η ανάρτηση του Νίνο στα social media

Ο Νίνο, αρχικά εστίασε στην προσωπική του καλλιτεχνική πορεία κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν:

«Με το κοινό γνωρίστηκα το 2002, πριν 24 χρόνια, πήρα πολλή αγάπη από το κοινό, με αγάπησε το κοινό και γιατί έβλεπε τα καθαρά μου μάτια. Εκεί μέσα, υπήρχαν κάμερες 24 ώρες, δεν μπορούσες να φτιάξεις χαρακτήρα. Δεν μπορούσες να παίξεις πονηρά. Έπαιζες με αυτό που είσαι πραγματικά και ο κόσμος με αγάπησε, με αγάπησε πραγματικά, αγάπησε και τα τραγούδι μου από την πρώτη στιγμή, από τον πρώτο μου δίσκο, μέχρι και σήμερα. Από τότε που ξεκίνησα είχα μία πολλή μεγάλη χαρά που έμπαινα στο χώρο της μουσικής. Στην πορεία, κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος έχει πολλές δυσκολίες. Πάντα υπήρχαν αυτές οι δυσκολίες μέσα σε αυτόν τον χώρο, αλλά πιστεύω ότι πιο παλιά ήταν πιο αγνά τα πράγματα. Τώρα, είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα τα οποία πολεμούν τους αυτόφωτους, τους αγνούς ανθρώπους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους».

«Αυτοί οι ετερόφωτοι άνθρωποι, είναι αυτοί που ψιθυρίζουν στα τραπέζια, στα τραπέζια που διαμορφώνουν τον χάρτη των καλλιτεχνών. Ψιθυρίζουν λογάκια και λένε κακιούλες για να σε βγάλουν εκτός κάδρου. Εγώ αυτό το έχω ζήσει σχεδόν 25 χρόνια πάρα πολύ. Το έχω ζήσει στο πετσί μου. Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό, δεν ήμουνα αναγκασμένος να μη μιλάω. Όπως καταλαβαίνετε, από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα είμαι ελεύθερος, είμαι καθαρά καλλιτέχνης, εκφράζομαι και λέω την αλήθεια, είμαι αυτόφωτος, δεν με φωτίζει κάποιος άλλος… Το 90% δέχονται φως δεν είναι αυτόφωτοι και δε μιλάω μόνο για τραγουδιστές… Μιλάμε για σκουλήκια, φέρονται απάνθρωπα, σε απαξιώνουν, σε υποβαθμίζουν και άμα φύγεις από τη ζωή είναι αυτοί οι πρώτοι που θα σε αποθεώσουν και που θα κάνουν αφιερώματα».

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«Εγώ έχω σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι αφάνταστα… με ονοματεπώνυμα για να ξέρει ο κόσμος ποιες είναι αυτές οι σαύρες, αυτά τα σκουλήκια τα ετερόφωτα. Αυτά τα γλειφτράκια. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά θα ήθελα να έχω πει την άποψή μου ήρεμα και ωραία… λέω αυτό που πιστεύω, είμαι ελεύθερος, δεν είμαι πιόνι κανενός. Είμαι ο Νίνο Ξυπολυτάς… και είμαι πεντακάθαρος, δεν έχω γλείψει ποτέ αυτές τις σαύρες που λειτουργούν λες και θα ζήσουμε για πάντα… Αυτό που θα μείνει είναι το πώς θα σε θυμούνται».

Η αναφορά του Νίνο στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο του βίντεο, Νίνο, αναφέρθηκε στον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο ο ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή:

«Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό και ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ, ένας αυτόφωτος άνθρωπος με ιδέες, ένας που σκεφτόταν τι θα κάνει. Δεν ήταν ένας τραγουδιστής που έμπαινε μέσα στο στούντιο έλεγε το τραγούδι και έφευγε… Μιλάμε για μεγάλη ιστορία ο Μαζώ. Ροκ σταρ κανονικός. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό. Παρατηρώ το πώς του φέρεται ο χώρος γιατί βρίσκομαι κι εγώ σε αυτόν. Δεν παρατηρώ πώς φέρεται ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ξέρει την αλήθεια. Ο κόσμος τον αγαπούσε, το είδαν και αυτά τα σκουλήκια. Όταν ο κόσμος σε αγαπάει όταν βλέπει ότι είσαι αληθινός δεν μπορείς εσύ ρε σκουλήκι μέσα σε ένα τραπέζι να διαμορφώσεις την αιώνια εικόνα ενός αυτόφωτου ανθρώπου, ο κόσμος βλέπει, καταλαβαίνει και αφουγκράζεται…», σημείωσε ο Νίνο μεταξύ άλλων.

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