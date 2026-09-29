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Στο σημείο έπνεαν άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.

Ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας προσάραξε κοντά στο λιμάνι της Νισύρου, στον οικισμό Πάλοι, το μεσημέρι της Τρίτης (29/09), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού.

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε αλλοδαποί. Για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαινόντων και την αποκόλληση του σκάφους στήθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό, στην οποία συμμετείχαν ένα πλωτό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ένα αλλιευτικό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook διακρίνεται το σκάφος να έχει πάρει κλίση κοντά στα βράχια, ενώ στο σημείο έπνεαν άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.

{https://www.facebook.com/100021822992038/videos/975099668200420/}