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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή δέκα αλλοδαπών επιβαινόντων σε θαλάσσια περιοχή περίπου 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Σύρου προχώρησε το Λιμενικό Σώμα. Οι επιβαίνοντες βρισκόντουσαν σε καταμαράν όταν σημειώθηκε εισροή υδάτων.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ακόμη πλωτό μέσο. Οι δύο από τους αλλοδαπούς περισυνελέγησαν από το ένα περιπολικό. και μεταφέρονται στο λιμένα της Σύρου.

Οι υπόλοιποι οκτώ περισυνελέγησαν από το άλλο πλωτό μέσο και μεταφέρονται στο λιμένα της Νάξου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.