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Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 45χρονου αλλοδαπού που αγνοούνταν από προχθές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κεφαλονιάς.

Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Ράγια» στον Πόρο Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, πρόκειται για έναν 45χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αγνοούνταν από τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ο 45χρονος είχε εξαφανιστεί ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή 12 ναυτικά μίλια νότια της Κεφαλονιάς. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει μετά την ενημέρωση των Αρχών για την εξαφάνισή του.

Η σορός του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Ράγια» Πόρου Κεφαλονιάς και, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, ακολούθησε η διαδικασία ταυτοποίησης.