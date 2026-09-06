Δεν υπάρχει δήλωση εξαφάνισης στην περιοχή.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας για την ταυτότητα της σορού που εντοπίστηκε σε πολύ προχωρημένη σήψη το μεσημέρι της Κυριακής (6/9), σε υπαίθρια αγροτική έκταση έξω από την Κοζάνη.

Η σορός, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρέθηκε στην περιοχή Κασλά, πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως, όταν κτηνοτρόφος που βρισκόταν στο σημείο έκανε το μακάβριο εύρημα και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή και ξεκίνησαν την έρευνα, ωστόσο η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθεια ταυτοποίησης. Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης, δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατό να προσδιοριστούν με βεβαιότητα ούτε το φύλο ούτε η ηλικία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανότατα πρόκειται για άνδρα. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να πρόκειται για ηλικιωμένο, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο στοιχείο να έχει επιβεβαιωθεί από την Αστυνομία.

Ένα ακόμη στοιχείο που περιπλέκει την έρευνα είναι ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί κάποια δήλωση εξαφάνισης από συγγενείς αγνοούμενου το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί άμεσα με το εύρημα.

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Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το σημείο, αναζητώντας οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτότητα του νεκρού ατόμου. Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθεί εάν υπάρχουν δηλώσεις εξαφάνισης από άλλες περιοχές που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την υπόθεση.

Με βάση την κατάσταση στην οποία εντοπίστηκε η σορός, εκτιμάται ότι βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα περίπου έναν μήνα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστικό συμπέρασμα.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση. Από αυτήν οι Αρχές προσδοκούν να προκύψουν στοιχεία για το φύλο, την ηλικία και τον χρόνο θανάτου, αλλά και- στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό λόγω της προχωρημένης σήψης- για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο.