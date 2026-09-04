Η κόρη μιας ηλικιωμένης γυναίκας φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη νεκρή μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Μετά την πρόσφατη υπόθεση στον Μυστρά, όπου ένας ξενοδόχος είχε κρύψει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, μία παρόμοια υπόθεση ήρθε στο φως, αυτή τη φορά στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κόρη μιας ηλικιωμένης γυναίκας φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη νεκρή μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη, η οποία έμενε στο σπίτι στην παραλία του Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που την είχε θορυβήσει.

Η έρευνα στον κήπο του σπιτιού

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ τα στοιχεία της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της. Το εύρημα αυτό οδήγησε στην έναρξη ευρύτερης έρευνας.

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Την Πέμπτη, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και μπουλντόζες μετέβησαν στο χωριό και στην αυλή του σπιτιού, όπου πραγματοποίησαν έρευνα, σκάβοντας σε όλο τον κήπο. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης, η οποία, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η εγγονή της, εάν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ομολόγησε πως η μητέρα της είχε πεθάνει και είχε ταφεί στον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου η ίδια να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από τη σύνταξή της.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος, ωστόσο, δεν έχει ζητήσει μέχρι στιγμής τη σύλληψή της.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί η σορός της ηλικιωμένης και να διαπιστωθεί από τις Αρχές ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν και δεν θεωρείται το πιθανότερο, η γυναίκα να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Τι λέει ο εγγονός της ηλικιωμένης

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εγγονός της νεκρής γυναίκας περιέγραψε τι είχε μάθει ο ίδιος από τη μητέρα του για την υπόθεση.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου».