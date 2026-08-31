Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν σορό αγνώστων στοιχείων μέσα στο διαμέρισμα.

Σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε όροφο πολυκατοικίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν σορό άνδρα αγνώστων στοιχείων μέσα στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κατάσβεση της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτομο που εντοπίστηκε νεκρό στο διαμέρισμα.

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H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2094404158132478187}