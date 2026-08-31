Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, ο Άρης Μουγκοπέτρος, συνελήφθη στην Αθήνα, έπειτα από έλεγχο της Τροχαίας κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από το Αυτόφωρο σήμερα, με τον μουσικό να καλείται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα στην Ευελπίδων και μετά την άσκηση της δίωξης, αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος, το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου, μέσα από ανάρτησή του, θέλησε να απολογηθεί για τα λάθη του.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου

«Θέλω να ζητήσω μία ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό που οδήγησε στην σύλληψή μου και σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, αναγνωρίζω την ευθύνη μου και από εδώ και πέρα θα φροντίσω με τις πράξεις μου να δείξω την απαιτούμενη υπευθυνότητα και τον σεβασμό που οφείλω στον κόσμο που με αγαπά και με στηρίζει», αναφέρει αρχικά.

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Παράλληλα, θέλησε να αποσαφηνίσει τη θέση του σχετικά με τις αρχικές δηλώσεις που έκανε σημειώνοντας: «Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι για τις αυθόρμητες δηλώσεις που έκανα στους δημοσιογράφους. Δεν αφορούν σε καμία περίπτωση όλους τους ανθρώπους των ΜΜΕ. Τους περισσότερους τους ευχαριστώ πραγματικά για τη στάση και τη στήριξή τους όλο αυτό το διάστημα, όπως και τα παιδιά στα συνεργεία που έχουν περιμένει ώρες μέσα στον ήλιο να κάνουν τη δουλειά τους.

Η έντασή μου αφορούσε συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν αρκούνται στο να μεταφέρουν μία είδηση, αλλά πολλές φορές γίνονται και δικαστές. Εκεί που τους παίρνει, εκεί που είναι εύκολο να βγει ένα όνομα στη φόρα και να στηθεί ένα άνθρωπος στον τοίχο.

Όπως ζητάω από άλλους να έχουν μέτρο, έτσι οφείλω κι εγώ να έχω μέτρο στις πράξεις και στα λόγια μου.

Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου και πάνω απ’ όλα από τον κόσμο.

Τα λάθη φαίνονται. Αυτό που μετράει είναι τι κάνεις μετά από αυτά».

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