Απρόσμενη εξέλιξη είχαν οι διακοπές της όμορφης παρουσιάστριας στη Ρόδο.

Ώρες αγωνίας έζησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο, με την ίδια να περιγράφει μέσω αναρτήσεών της, στον προσωπικό της λογιαριασμό στο instagram, τα όσα συνέβησαν με αμάξι το οποίο είχε νοικιάσει για να μετακινείται στο νησί.

Η ίδια παρουσίασε φωτογραφίες και βίντεο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με σκασμένα λάστιχα, τη στιγμή που την ίδια ώρα στο αμάξι βρισκόταν και ο ένας της γιος.

«Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου… Ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι και λυπάμαι που στον βωμό του χρήματος κάνουν τέτοια πράγματα, συντοπίτες μου», έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της η ίδια γλίτωσε από θαύμα, μιας και η γέφυρα που κινούνταν ήταν αρκετά στενή και θα μπορούσε το αμάξι να είχε πέσει κάτω.