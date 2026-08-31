«Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα» τόνισε ο Κώστας Καρπουχτσής σχολιάζοντας το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η ΕΛΑΣ.

«Ένα πρόγραμμα ολιστικό, συνεκτικό που βασίζεται στο τρίπτυχο: «παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, και ζούμε καλύτερα» θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 του μήνα Θεσσαλονίκη», τόνισε ο Κώστας Καρπουχτσής στην εκπομπή «Tonight» και τη δημοσιογράφο Βούλα Κεχαγιά.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μίλησε για τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα ότι φέτος ένας στους δύο δεν μπόρεσε να πάει διακοπές και όσοι πήγαν περιόρισαν και το χρόνο διαμονής σε μόλις μία εβδομάδα αλλά και τις δαπάνες. Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι αυτό είναι και ένα παράπονο των επιχειρηματιών του τουρισμού. Δηλαδή ότι «μπορεί να βλέπουμε λίγο τα νούμερα των αφίξεων να είναι στα ύψη, παρ' όλα αυτά βλέπουμε κλάδους όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση σήμερα να πονάνε».

Συνέχισε λέγοντας: Νομίζω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι με κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα ανακοινώσουν πράγματα γιατί παραλαμβάνουν να κυβερνήσουν τη χώρα, από κάποια άλλη κυβέρνηση. Όμως «7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να το καταλάβουμε. 7 χρόνια σήμερα, όλοι οι δείκτες είναι στον πάτο, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη σήμερα, με βάση τη Eurostat, όχι την αντιπολίτευση, είναι στον πάτο, μαζί με τη Βουλγαρία.»

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα στοιχεία τόνισε: «Πριν από 3 μέρες βγήκε η έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 44% των επιχειρήσεων δεν έχουν χρήματα για τον επόμενο μήνα, τα μερικά διαθέσιμα, 30% των μικρών επιχειρήσεων σήμερα έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία, μόλις 6%, επειδή μιλάμε για χαμένες ευκαιρίες στο Ταμείο Ανάκαμψης, μόλις 6% των μικρών επιχειρήσεων είχαν ουσιαστική πρόσβαση στα δάνεια, στα πολύ ευνοϊκά δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά που μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι πήραν κατά περίπου 90%. Αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας».

Ως προς το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε ότι: «Το κρίσιμο για μας είναι αν υπάρχει ένα ουσιαστικό σχέδιο που να αυξάνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, την παραγωγικότητα και να αυξάνει τις δυνατότητες της περιφέρειας, και δυστυχώς 7 χρόνια είδαμε ότι η χώρα δεν συγκλίνει με την Ευρώπη, ίσα-ίσα αποκλίνει σε θέματα διαθέσιμου εισοδήματος, σε θέματα παραγωγικότητας, μικρομεσαίων επιχειρήσεων.» Ενδεικτικό είναι, όπως είπε ότι «έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό πτωχεύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την Ευρώπη.»

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Στις 2 του μήνα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ολιστικό, συνεκτικό, και θα έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ένα πρόγραμμα παροχολογίας, ούτε αποσπασματικών μέτρων. Θα είναι ολιστικό σχέδιο, ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία συνοψίζονται σε ένα τρίπτυχο: παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Πάνω σε αυτό το τρίπτυχο θα είναι δομημένο το σύνολο του προγράμματος της ΕΛΑΣ, σε όλους τους τομείς το οποίο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Τέλος σημείωσε ότι ως προς «την αποδόμηση των μέτρων της κυβέρνησης, την κριτική την κάνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος φτάνει τη 16η μέρα του μήνα και δεν έχει εισοδήματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν, ο αγροτικός κόσμος ο οποίος δεινοπαθεί, είδατε την απόγνωση των κτηνοτρόφων στη Λέσβο. Άρα την κριτική στην κυβέρνηση δεν χρειάζεται να την κάνουμε, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, και θα κάνουμε, είναι να δείξουμε στην ελληνική κοινωνία ποιο είναι το όραμά μας για τη διακυβέρνηση της επόμενης τετραετίας».

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