Τι λένε συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά για το άρθρο του Θανάση Σκορδά με τίτλο: «Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε έναν Σαμαρά, τον έχουμε».

Δεν περνά απαρατήρητη στην πλευρά του Αντώνη Σαμαρά η προσπάθεια να διαβαστεί το άρθρο του Θανάση Σκορδά ως κάποιο είδους «άνοιγμα» προς τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, πάντως, επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ανάγνωση που χάνει το βασικό σημείο του κειμένου.

«Άλλο είναι να συζητάς από τώρα πώς μπορεί να σχηματιστεί μια σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές και άλλο να θεωρείς ότι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα γίνεται για να συμπληρώσει τη σημερινή κυβέρνηση», είναι το χαρακτηριστικό σχόλιο.

Όπως σημειώνουν, η πολιτική πρωτοβουλία Σαμαρά δεν ξεκινά από το ερώτημα «με ποιον θα συνεργαστούμε», αλλά από ένα προηγούμενο και ουσιαστικότερο ερώτημα: ποια πολιτική χρειάζεται η χώρα και ποια πολιτική δύναμη μπορεί να την υπηρετήσει;

Άλλωστε, στο άρθρο του ο Σκορδάς δεν μιλά για «συμπλήρωμα» της σημερινής κυβέρνησης. Μιλά για «αλλαγή πολιτικής», για διαφορετική εθνική στρατηγική, για παραγωγή και εργασία, για θεσμούς, ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και μια νέα πολιτική δύναμη στον χώρο της πατριωτικής, ευρωπαϊκής και κοινωνικά υπεύθυνης κεντροδεξιάς.

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Και όσον αφορά την απορία αν ο Σκορδάς «αυτοσχεδιάζει», από την πλευρά του Σαμαρά μάλλον χαμογελούν. Δεν είναι καινούργιος στην πολιτική ούτε γράφει τυχαία για μια πρωτοβουλία στην οποία έχει επιλέξει να συμμετέχει.

Το ενδιαφέρον, λοιπόν, ίσως δεν βρίσκεται στο αν ο Σκορδάς άφησε κάποιο «παράθυρο» για συγκυβέρνηση. Βρίσκεται στο ότι για πρώτη φορά διατυπώνεται τόσο καθαρά πως η σταθερότητα της χώρας δεν προϋποθέτει ούτε την συνέχιση της ίδιας πολιτικής ούτε την παραμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.

Ε.Σ.