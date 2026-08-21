Αργησε δυόμιση μέρες αλλά, τελικά, το έκανε: Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, την Πέμπτη το απόγευμα, αποχαιρέτησε δημόσια τον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Τσουκαλά εκφράζοντας σεβασμό στο έργο του.
«Μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες αποχαιρετώ με συγκίνηση τον σπουδαίο, πολιτικό στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά που τίμησε τις κοινωνικές επιστήμες και περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία», έγραψε.
Έτσι, φάνηκε ακόμη πιο μικρόψυχη η σιωπή του πρωθυπουργού που δεν είπε ούτε λέξη για τον επιδραστικότερο διανοούμενο της μεταπολίτευσης.
Η στήλη γνωρίζει ότι το θέμα συζητήθηκε μεταξύ συνεργατών του Κ. Μητσοτάκη και συμφωνήθηκε να κάνει δήλωση η ΥΠΠΟ Λίνα Μενδώνη, επειδή ο Τσουκαλάς ήταν Αριστερός.
Β.Σκ.