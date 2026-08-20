Με Pilates, Gyrotonic, ενδυνάμωση και ασκήσεις κινητικότητας, έχει δημιουργήσει μια ρουτίνα που ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια και προσαρμόζει στις ανάγκες της, με βασικό στόχο τη δύναμη και τη μακροχρόνια ευεξία.

Η Τζένι Σέιμουρ, 75 ετών, κάνει Pilates και Gyrotonic για να χτίσει δύναμη κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Pilates, Gyrotonic και ασκήσεις ενδυνάμωσης αποτελούν βασικά στοιχεία της ρουτίνας της ηθοποιού, η οποία έχει κάνει την κίνηση τρόπο ζωής.

Στα 75 της χρόνια, η Τζέιν Σέιμουρ εξακολουθεί να γυμνάζεται με συνέπεια, αποδεικνύοντας ότι η συστηματική άσκηση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο για τη δύναμη, την ευλυγισία και τη σωματική ευεξία όσο περνούν τα χρόνια.

Η γνωστή ηθοποιός έχει εντάξει εδώ και δεκαετίες την άσκηση στην καθημερινότητά της και, όπως έχει δηλώσει, δεν χρειάζεται μια «τέλεια» προπόνηση για να κινηθεί. Ακόμη και ένας περίπατος ή μερικές διατάσεις, όπως τονίζει, είναι καλύτερα από την αδράνεια.

18 χρόνια Pilates και Gyrotonic

Σημαντικό ρόλο στη φυσική της κατάσταση έχει η συνεργασία της με την προσωπική της γυμνάστρια, στο Μαλιμπού, με την οποία προπονείται για περισσότερα από 18 χρόνια.

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Η Σέιμουρ ξεκίνησε κυρίως με Pilates, όμως στη συνέχεια γνώρισε το Gyrotonic, ένα σύστημα άσκησης που βασίζεται σε κυκλικές και σπειροειδείς κινήσεις και χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό.

Η μέθοδος συνδυάζει στοιχεία από το Pilates, τη γιόγκα, τον χορό και την κολύμβηση και δίνει έμφαση στην κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης, το εύρος κίνησης, τη σταθερότητα και τον έλεγχο του σώματος.

Η Μίλερ χαρακτηρίζει την προπόνηση της ηθοποιού «έξυπνη», καθώς απαιτεί συγκέντρωση, σωστή αναπνοή, ευθυγράμμιση και επίγνωση της στάσης του σώματος.

Προπόνηση δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα

Όταν βρίσκεται στο Μαλιμπού, η Σέιμουρ συνήθως προπονείται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα. Όταν ταξιδεύει, οι συνεδρίες μειώνονται περίπου σε τρεις ή τέσσερις τον μήνα.

Κάθε προπόνηση διαρκεί περίπου 55 λεπτά και μπορεί να περιλαμβάνει τρία ή τέσσερα διαφορετικά μηχανήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης ημέρας.

Η προπόνησή της δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κορμό, τα χέρια, τους γοφούς και τα πόδια, ενώ ο εξοπλισμός και η αντίσταση αλλάζουν μέσα στην εβδομάδα, ώστε να ενεργοποιούνται διαφορετικές μυϊκές ομάδες.

Οι αγαπημένες της ασκήσεις

Ανάμεσα στις κινήσεις που ξεχωρίζουν στη ρουτίνα της είναι το Pilates Teaser, μία απαιτητική άσκηση που ενεργοποιεί έντονα τον κορμό, καθώς ταυτόχρονα σηκώνει τα χέρια και τα πόδια.

Στο reformer εκτελεί τον «ελέφαντα», μια κίνηση που γυμνάζει ολόκληρο το σώμα, με έμφαση στους κοιλιακούς, τα χέρια και τα πόδια.

Ιδιαίτερη θέση έχει και η «γοργόνα», μια άσκηση πλευρικής κάμψης που βοηθά στη διάταση και την κινητικότητα του κορμού και των πλευρών.

Παράλληλα, η προπόνησή της περιλαμβάνει ασκήσεις για κοιλιακούς, όπως σανίδες, αντίστροφους κοιλιακούς και κινήσεις που ενεργοποιούν τους βαθύτερους σταθεροποιητές του κορμού.

Για το πάνω μέρος του σώματος χρησιμοποιεί ασκήσεις όπως κάμψεις δικεφάλων και βυθίσεις τρικεφάλων, ενώ για μηρούς, γλουτούς και γοφούς περιλαμβάνονται sidekicks, clamshells, κύκλοι ποδιών και άλλες ασκήσεις κινητικότητας.

Δεν κάνει πάντα την ίδια προπόνηση

Ένα από τα στοιχεία της ρουτίνας της είναι η εναλλαγή του εξοπλισμού.

Η Σέιμουρ χρησιμοποιεί διαφορετικά μηχανήματα Gyrotonic και Pilates, μεταξύ των οποίων reformer, Wunda Chair και άλλον εξοπλισμό που επιτρέπει διαφορετικές αντιστάσεις και θέσεις του σώματος.

Στόχος είναι να μην επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα και να προσαρμόζεται η προπόνηση στις ανάγκες της κάθε ημέρας.

Για την κινητικότητα χρησιμοποιεί επίσης ειδικό εξοπλισμό διατάσεων, με στόχο να διατηρεί το σώμα ενεργό και ευλύγιστο.

«Δεν έχω χρόνο για jet lag»

Παρά τα συχνά ταξίδια και το απαιτητικό πρόγραμμά της, η ηθοποιός φαίνεται να διατηρεί σταθερή τη σχέση της με την άσκηση.

Η προπονήτριά της περιγράφει χαρακτηριστικά ότι, όταν τη ρωτούσε αν έχει jet lag μετά από ταξίδι, η απάντηση της Σέιμουρ ήταν ουσιαστικά πως δεν υπάρχει χρόνος για να το σκέφτεται και ότι η προπόνηση πρέπει να συνεχιστεί.

Για την ίδια, άλλωστε, η γυμναστική δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο να διατηρεί την εμφάνισή της. Η βασική της επιδίωξη είναι να έχει ενέργεια, δύναμη και καλή φυσική κατάσταση σε βάθος χρόνου.

«Το σώμα σου είναι φτιαγμένο για να κινείται», έχει τονίσει η ίδια, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και μια μικρή μορφή κίνησης μέσα στην ημέρα μπορεί να είναι καλύτερη από το τίποτα.

Η φιλοσοφία της Σέιμουρ δείχνει τελικά να βασίζεται περισσότερο στη συνέπεια παρά στην τελειότητα.