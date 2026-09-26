Το γυμναστήριο γίνεται βασικό έξοδο. Το cardio πάντως δεν εξαφανίζεται.

Μια σημαντική αλλαγή καταγράφεται στις συνήθειες άσκησης των νεότερων γενεών στη Βρετανία, καθώς η Gen Z φαίνεται να απομακρύνεται σταδιακά από την παραδοσιακή αερόβια προπόνηση και να στρέφεται περισσότερο στα βάρη και στην ενδυνάμωση.

Τα γυμναστήρια κερδίζουν έδαφος, ενώ δραστηριότητες όπως το τρέξιμο σε διάδρομο, η κολύμβηση και τα ομαδικά μαθήματα εμφανίζουν κάμψη.

Στοιχεία της Sport England που παρουσιάζει το BBC δείχνουν ότι μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16-34 ετών το ποσοστό όσων έτρεχαν τουλάχιστον δύο φορές μέσα σε διάστημα 28 ημερών μειώθηκε από 23,4% το 2016-17 σε 20,9% το 2024-25. Αντίστοιχα, η συμμετοχή σε μαθήματα fitness υποχώρησε από 15,3% σε 12,7% και στην κολύμβηση από 10% σε 8,3%.

Τα βάρη κερδίζουν έδαφος

Την ίδια περίοδο καταγράφεται αντίθετη τάση στην προπόνηση δύναμης. Η χρήση μηχανημάτων γυμναστικής αυξήθηκε από 11,1% σε 13,1%, ενώ οι προπονήσεις με βάρη από 7,2% σε 8,5%. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, πάντως, δεν έχουν ελεγχθεί για στατιστική σημαντικότητα, όπως επισημαίνει το BBC.

Ο δρ Άντριου Σκοτ, ειδικός στην άσκηση στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, εξηγεί ότι τα σύγχρονα γυμναστήρια προσφέρουν πλέον πολύ περισσότερες επιλογές, ενώ η προπόνηση αντίστασης μπορεί να επιφέρει πιο γρήγορα ορατές αλλαγές στη σύσταση και το σχήμα του σώματος σε σύγκριση με την αερόβια άσκηση. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα social media, όπου influencers παρουσιάζουν προγράμματα και προσωπικές μεταμορφώσεις.

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Παράλληλα, δημοφιλείς γίνονται οι υβριδικές μορφές άσκησης, όπως το Hyrox, που συνδυάζουν αντοχή και δύναμη με το στοιχείο του ανταγωνισμού και της κοινωνικής επαφής.

Το γυμναστήριο γίνεται… βασικό έξοδο

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στον τρόπο προπόνησης αλλά φαίνεται και στο πορτοφόλι των νέων. Έρευνα της UK Active δείχνει ότι το 27% των Βρετανών 16-34 ετών θεωρεί πλέον την υγεία, τη φυσική κατάσταση και τη συνδρομή στο γυμναστήριο βασική προτεραιότητα για το διαθέσιμο εισόδημά του, από 21% το 2024. Το ποσοστό είναι υψηλότερο από εκείνα που βάζουν ως προτεραιότητα τις διακοπές ή το φαγητό εκτός σπιτιού.

Σε διαφορετική έρευνα του Gym Group, το ένα τρίτο της Gen Z δήλωσε ότι ξοδεύει 26 έως 50 λίρες τον μήνα για υγεία και fitness, ενώ ένας στους τέσσερις περισσότερες από 50 λίρες.

Το cardio πάντως δεν εξαφανίζεται

Η στροφή στα βάρη δεν σημαίνει ότι το τρέξιμο εγκαταλείπεται. Παραμένει μία από τις δημοφιλέστερες μορφές άσκησης, ενώ τα οργανωμένα running clubs και τα parkruns γνωρίζουν αυξημένο ενδιαφέρον. Αυτό που φαίνεται να αλλάζει είναι η φιλοσοφία: η άσκηση γίνεται περισσότερο κοινωνική, μετρήσιμη και προσανατολισμένη στη δύναμη.

Η 27χρονη Κορντίλια Σέρινταν, για παράδειγμα, λέει ότι αντιμετωπίζει τη συνδρομή των 45 λιρών στο γυμναστήριο σχεδόν σαν βασικό λογαριασμό. Εκεί όπου παλαιότερα έκανε κυρίως cardio, σήμερα αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησής της στα βάρη, με στόχο να μπει στα 30 της πιο δυνατή.

Πηγή bbc.com