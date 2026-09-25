Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό.

Μετά από το εμβληματικό φεγγάρι του Αυγούστου, η Πανσέληνος του μήνα θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα. Παράλληλα, όπως συμβαίνει με κάθε Πανσέληνο, έτσι και αυτή αναμένεται να φέρει αλλαγές και έντονες συναισθηματικές επιρροές για ορισμένα ζώδια.

Η Σελήνη θα φτάσει στην ακριβή φάση της Πανσελήνου στις 19:49 ώρα Ελλάδας, ενώ το φαινόμενο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου συνδέεται παραδοσιακά με την εποχή της συγκομιδής και είναι γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής», καθώς είναι εκείνη που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία.

Η ονομασία της συνδέεται με παλαιότερες παραδόσεις, καθώς η συγκεκριμένη Πανσέληνος σηματοδοτούσε την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνταν η συγκομιδή των καλλιεργειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα, το επιπλέον φυσικό φως της Σελήνης μετά τη δύση του Ηλίου βοηθούσε τους αγρότες ώστε να συλλέξουν τις καλλιέργειές τους συνεχίζοντας τις εργασίες τους μέχρι αργά το βράδυ.

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Ποια είναι τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου

Πριν αναζητήσετε το δικό σας ζώδιο στη λίστα με αυτά που επηρεάζονται περισσότερο, είναι καλό να γνωρίζετε ότι η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στο ζώδιο του Κριού, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα που αφορούν την προσωπική ανεξαρτησία, τις προσωπικές ανάγκες και τα θέματα που σχετίζονται με τον κύκλο σας.

Σύμφωνα με την parade, η συγκεκριμένη Πανσέληνος μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σημείο συναισθηματικής κορύφωσης, με αποτέλεσμα να έρχονται στο προσκήνιο οι ανθρώπινες επικοινωνίες, οι σχέσεις και οι προσωπικές προτεραιότητες.

Τα ζώδια που θα έχουν την περισσότερη επιρροή από το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»:

Κριός: Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» φωτίζει το δικό σας ζώδιο με αποτέλεσμα να φέρνει ένα έντονο σημείο κορύφωσης που συνδέεται με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου στη ζωή σας. Είναι πιθανό αυτές τις ημέρες να αντιμετωπίσετε μία συναισθηματική εκκρεμότητα που αμελείτε εδώ και καιρό. Αυτό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει, αντίθετα είναι πιθανό να ανοίξει νέους δρόμους στη ζωή σας.

Καρκίνος: Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου επηρεάζει έντονα την καριέρα και την δημόσια εικόνα τον Καρκίνων, με τον δυναμισμό του χαρακτήρα σας να λειτουργεί καταλυτικά στις αποφάσεις που έχετε να πάρετε. Μπορεί να αισθανθείτε την ανάγκη να πάρετε μία τολμηρή απόφαση, η οποία θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε. Είναι η ώρα να αφήσετε πίσω σας παλιές αντιλήψεις και πεποιθήσεις που σας κρατούν στάσιμους.

Ζυγός: Οι προσωπικές σχέσεις και οι συνεργασίες σας έρχονται στο προσκήνιο, καθώς η συγκεκριμένη Πανσέληνος σας καλεί να βρείτε ισορροπίες ανάμεσα στις βασικές σας ανάγκες. Το ζητούμενο για εσάς είναι να ξεχωρίσετε τις προσωπικές σας ανάγκες από εκείνες που αφορούν την επαγγελματική και την προσωπική σας ζωή. Για εσάς, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις για να βρείτε τον εαυτό σας.

Αιγόκερως: Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου φέρνει στο προσκήνιο την οικογένειά σας και τις προσωπικές σας σχέσεις. Δεν αποκλείεται να έρθετε σε ρήξη με αγαπημένα σας πρόσωπα, όμως καλείστε να τις αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία. Αν και η επαγγελματική σας ζωή δεν σταματά ποτέ να σας επηρεάζει, αυτή τη φορά θα πρέπει να εστιάσετε σε θέματα του σπιτιού και της προσωπικής σας ζωής.